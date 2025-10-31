HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
CARTAS AL DIRECTOR

La sumisión de Sánchez

Francisco Martínez Bulnes

Ibahernando

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Sí, Pedro Sánchez no deja de manifestar sumisión ante aquellos partidos políticos que le permiten, con sus apoyos, mantenerse en la Moncloa. En el control ... al Gobierno del pasado miércoles, día 22, Pedro Sánchez, sin ruborizarse lo más mínimo, aguantó estoicamente la pregunta que le lanzó la portavoz de Bildu, Mercedes Aizpirua, sobre qué pensaba hacer contra los grupos fascistas que irrumpen en las universidades, boicotean manifestaciones y enarbolan banderas y signos nazis ante las sedes del PSOE. El presidente del Gobierno, con la suavidad de trato con que responde a esta formación filoetarra, sólo se limitó a anunciar la publicación en el BOE, las nuevas medidas y disposiciones para eliminar todos los vestigios que queden del franquismo por aquello de cumplir con la Memoria Democrática. Me pregunto, ¿cómo es posible que a la portavoz de Bildu se la ocurriera hablar de matones y encapuchados? Cuanta incoherencia y qué piel más fina la de esta mujer después de que su formación motriz causara tanto dolor y sufrimiento a todo el país durante más de cuarenta años, contra tantos ciudadanos inocentes cuyo único delito cometido fue el de ser españoles. No se en qué país vive Pedro Sánchez para no recordar cuánto pasó durante aquellos años de terrorismo continuado de ETA. ¡Qué manera de olvidar ese pasado tan cercano, y cuan presente tiene la Guerra Civil después de noventa años! No se puede ser tan sumiso con aquellos que causaron tanto daño y tan duro con los que pusieron las víctimas sobre la mesa. Pedro Sánchez, en su concepción más sumisa, el pasado miércoles, día 22, quedó retratado cómo un ser adyecto junto a la indecente hipocresía de los reconvertidos de la banda terrorista de ETA. La representación de Bildu en el Congreso de los Diputados, mal que le pese a María Jesús Montero, es, y seguirá siendo, una anomalía democrática inaceptable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La sumisión de Sánchez