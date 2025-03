El sexenio de Pedro Sánchez

Comenta Compartir

Si hubiera que evaluar a Pedro Sánchez por su gestión al frente del Gobierno del país durante estos seis años, desde la moción de censura ... a Mariano Rajoy, hasta el día de hoy, habría para todos los gustos. Algunos le pondrían una nota muy alta por lo conseguido y otros, entre los que me incluyo, le darían un suspenso por su sectarismo, arrogancia, nepotismo y desprecio contra todo aquel que no aplaude sus decisiones, no ríe sus gracias y no le baila el agua al son que él quiere. Sabedor del apoyo incondicional de los que le necesitan, se siente fortalecido. Se ha endiosado tanto en estos seis años que no admite otra alternancia política que no sea la suya al más puro estilo chavista.

El pasado día 1 se cumplieron seis años de su llegada al Gobierno de la nación. Durante estos seis años han pasado muchas cosas; unas, buenas, y otras no tanto; pero por lo que se le va a recordar a Pedro Sánchez es por su odio a todo lo que habita a su derecha en el arco parlamentario, por sus solemnes mentiras y por su caprichosa Ley de Amnistía para salvar a Puigdemont, a cambio de siete votos. Sin olvidar su repentina cesión del Sáhara al Reino de Marruecos, el blanqueamiento de Bildu y su descarada intromisión en la Fiscalía General del Estado, en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de Estado. Pedro Sánchez ha vivido muy bien durante estos seis años, arropado por una izquierda comprometida con sus ideales y un nacionalismo astuto que ha visto en él la oportunidad de sacar tajada a sus intereses. Lo hemos visto claramente con la Ley de Amnistía y los indultos a ERC. En definitiva, un presidente sectario, egocéntrico, narcisista y autocrata que ha utilizado a su esposa como señuelo de captación de votos de manera machista y vergonzosa. Tras de todo ello, no hay nada, solo una ambición desmesurada de seguir siendo, como bien dijo su ministro Óscar Puente, el «puto amo» de todos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora