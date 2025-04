No, señor Feijóo, no

Comenta Compartir

No se puede ir mendigando los cuatro votos que le faltan para alcanzar la mayoría absoluta para ser investido en el Congreso, cuando sabe, desde ... la misma noche del recuento de votos, de que dichos votos dependen de formaciones políticas que de ninguna manera le iban a dar después de tantas críticas adversas e insultantes. Su legitimidad de hacer su ronda de consulta con todas las fuerzas políticas por ser el partido más votado, tras la propuesta del Rey, con el aval de 172 votos, no puede ser considerado de farsa y paripé; pero usted sabe, a conciencia, de que es imposible de que su investidura llegue a buen puerto al no obtener, al menos del PNV, los ansiados votos para completar su jugada. No se puede cosechar algo sin antes haber sembrado. Los pactos, las alianzas se llevan a buen término cuando antes ha habido entre ambas formaciones fluidez y entendimiento. Con el PNV el entendimiento y la cercanía han sido nulas desde aquella traición al PP en la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018. En cuanto al tiempo que se va a tomar hasta la fecha señalada para el 26 y el 27 de septiembre, es mucho tiempo cuando todo está, astutamente, más que atado en la otra alternativa. Ha sido una pena, señor Feijóo, que aquellas ilusionantes expectativas de triunfo tras el cara a cara con Pedro Sánchez, se hayan truncado a falta de cuatro malditos escaños de su mayoría absoluta. Convénzase, señor Feijoó, de que en política todo vale menos la honestidad, la decencia y la palabra. Con el buenísmo, que usted practica, no se va a ninguna parte. De nada han servido sus buenas intenciones con dar sus votos al PSOE y al PNV, para que no gobiernen con pro etarras, nacionalistas y separatistas. Fíjese en el pago que le han dado en la composición de la Mesa del Congreso, en la configuración de los grupos parlamentarios, en la distribución de asientos en el Hemiciclo y en la respuesta que le ha dado Pedro Sánchez a sus posibles pactos de Estado entre ambas formaciones.

Resígnase, señor Feijóo, a ser una oposición leal y constructiva, porque vale más eso que un Gobierno «pinzado y cautivo» por Bildu, PNV y ERC. El paso del tiempo lo dirá.

Cartas a la directora