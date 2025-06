Comenta Compartir

Por muy solemne que se ponga en sus declaraciones de presidente de Gobierno o como secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ya no engaña después ... de más de siete años al frente del Gobierno de este país. Lo que me extraña es que diga que se siente engañado por su más cercano colaborador del endamiaje «sanchista» y secretario de organización, Santos Cerdán. En su obligada comparecencia, en el feudo socialista, tras conocerse el durísimo informe de la UCO, de las andanzas, chalaneos y corruptelas de sus «correveidiles», Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar lo que tiene de actor aventajado. Compungido, con rictus serio y hasta un tanto patético, fue desgranando un relato que ni él mismo se creía. Dijo con todo cinismo: «Nunca debimos confiar en él» ¿y en Ábalos? ¿y en Koldo? Me pregunto: ¿durante más de once años a su lado, no sospechó que se le estaba colando la corrupción por la puerta de atrás? Todo fue teatro. Pedro Sánchez no ha dejado de representar su propio papel de actor farsante. Unas veces interpretando el papel de víctima, como cuando anunció los cinco días de asueto tras conocerse la imputación de su mujer, y, otras como ariete de honestidad ante sus socios para levantar muros. Desde que afloró en él la mentira y sabiéndose apoyado por los que odian a España: PNV, Bildu, ERC y Junts, los que más cerca tenía aprovecharon la ocasión para tejer un entramado de comisiones del que parece él no sabía nada. ¡Cuánta ingenuidad! No, señor Sánchez, no basta con pedir ocho veces perdón, bastaría con que fuera coherente y se aplicara a sí mismo la receta que exigió a Rajoy en la calamitosa moción de censura: responsabilidad.

Cartas al director