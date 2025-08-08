HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?

Francisco Martínez Bulnes

Ibahernando

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:09

No se si llamar esperpento al manifiesto que políticos, escritores y artistas han suscrito para que no se celebren elecciones generales ante la posibilidad de ... que gane la derecha. Siempre son los mismos. Los del club de la ceja con Zapatero. Los que, como Almodóvar, Ana Belén, Víctor Manuel o Serrat, aplaudieron a Sánchez por echar a Rajoy por los casos de corrupción en el PP, y que ahora se mantienen callados ante los casos flagrantes que están sucediendo en toda la maquinaria del PSOE. Esa intelectualidad de la que hacen gala cuando emiten algún comentario desvela la gran hipocresía y la falta de espíritu democrático. Son los mismos que ante regímenes autoritarios agachan la cerviz . Pedro Sánchez es para ellos, como lo fue Zapatero en su tiempo, la única garantía democrática para sus intereses. Los firmantes del manifiesto ven bien que la mujer de Sánchez esté supuestamente mezclada en turbios negocios por tráfico de influencias, ven bien que el fiscal general del Estado hubiera revelado secretos, ven bien que sus dos hombres de confianza y secretarios de organización tuvieran montado un chiringuito de corrupción con escándalos de prostitución por medio, ven bien los chantajes de ERC y Junts para conseguir indultos y amnistía 'ad person'. Ven bien el pacto con los herederos de ETA. Todo es aceptado en Pedro Sánchez por los firmantes con tal de que no gobierne otra alternativa tan democrática como la que está gobernando desde que Puigdemont le dio la llave para gobernar este país a cambio de una amnistía. Yo sí quiero elecciones, para que de una vez por todas termine tanto chantaje por un puñado de votos.

hoy Salvemos a Sánchez