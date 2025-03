El PSOE y la Guerra Civil

No quería que pasara más tiempo sin felicitar a Felipe Traseira por su excelente y clarificador artículo del 9 de mayo: «El PSOE fue responsable ... de la Guerra Civil», en el que, de manera magistral, ha sabido resumir lo que aconteció en nuestro país tras la jubilosa proclamación de la Segunda República y los cinco años siguientes hasta el estallido de la Guerra Civil. Las ilusionantes expectativas que se despertaron en la sociedad civil con la llegada de la República, pronto se vieron truncadas por los intentos de una parte de monopolizar el triunfo de la República.

La II República nació convulsa y temida a pesar de la euforia desatada tras las elecciones municipales del 12 de abril. En aquellos jubilosos días no faltó el temor y el desconcierto ante las algaradas anarquistas que se hicieron en las calles donde, sin quererlo, la sombra de Caín tomaba cuerpo en una sociedad enloquecida y revanchista.

La España del primer tercio del siglo XX había sufrido mucho en todos sus aspectos y no estaba lo suficientemente preparada para un cambio de régimen tan de la noche a la mañana. Pasar de una monarquía constitucional a una república presidencialista no era tarea fácil. Había que revertir toda la estructura del Estado a otra totalmente distinta. Sin prisas, sin agobios, midiendo bien los tiempos para que lo conseguido, con ilusión y esperanza, no se malograra por un exceso de euforia desbocada. Los políticos que apadrinaron la República creyeron, desde el principio, que era necesario encauzar con sigilo y con la colaboración de todas las fuerzas políticas. No fue así. Pronto comenzaron los enfrentamientos. Unos, los conservadores, querían que la República se fuera consolidando poco a poco, sin sobresaltos; los radicales querían una República proletaria y excluyente donde solamente ellos fueran los garantes de la democracia. Como bien dice Felipe Traseira en su esclarecedor artículo, el PSOE fue, con su intransigencia antidemocrática y su entrega a la causa revolucionaria , el responsable de la situación ingobernable que desembocó en la inevitable Guerra Civil y en el finiquito de la Segunda República.