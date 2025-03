Comenta Compartir

La actitud que está tomando Pedro Sánchez, tras las elecciones del 23-J, no parece muy acertada si nos atenemos a los pírricos resultados de ... su partido, un escaño más que en 2019. La rebosante alegría de toda la ejecutiva sobre la improvisada tarima en la fachada de la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, me pareció un esperpento en un intento de ahuyentar los malos resultados obtenidos. Él no fue el ganador de las elecciones, si acaso, el posible futuro presidente con el beneplácito de una confederación de pequeños grupúsculos con distintas sensibilidades y unos partidos que se sienten al margen de todo lo que huela a España. Con estos posibles mimbres sin urdir, Pedro Sánchez, se ha lanzado a unas vacaciones sin importarle lo más mínimo la situación, mientras sus emisarios políticos buscan los apoyos, al precio que sea, con tal de ser investido para una nueva legislatura. El país entero está pendiente de cuál va a ser su rumbo a tomar. Por un lado estaría la coherencia democrática de echarse a un lado y dejar gobernar a la lista más votada y, por el otro, está el de entregarse al chantaje de las fuerzas independentistas. La figura de Pedro Sánchez, está tan debilitada que no es él quien tiene sobre la mesa las mejores cartas. Las cartas del triunfo las tienen los otros tres jugadores: ERC, PNV y Bildu. La incorporación de un cuarto jugador a la timba, Puigdemont, le ha puesto más difícil la partida de la investidura a Pedro Sánchez.

Por tanto, ¿de qué se ríe?, ¿de qué presume Pedro Sánchez si la llave de su posible presidencia la tiene cualquiera de los enemigos de España? Todo un preocupante escenario que no incita a una sobreexposición de cínica alegría vacacional.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión