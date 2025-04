Pedro Sánchez en su laberinto

Comenta Compartir

Ahora sí que puede decir Pedro Sánchez, que no va a dormir tranquilo pensando en lo que le pueden hacer los socios más rebeldes de ... su investidura: Bildu, ERC, Junts y PNV. No se habían dado los primeros pasos de la nueva legislatura, y ya le estaban llegando a Sánchez dos serios avisos de parte de Otegi y Puigdemont. Toda una amenaza contra la integridad de España y el espíritu vigente de la Constitución. A ninguno de los socios les importa España. A Sánchez, tampoco. El líder de los bilduetarras, Arnaldo Otegi, amenaza, al debilitado Sánchez que: «Agotará la legislatura si se aviene al debate sobre el melón territorial». Es decir, sobre el reconocimiento pleno de nación al País Vasco. Las exigencias del prófugo catalán no son menores que las de Otegi. Quiere, no solo el borrado de su delito de traición; sino un referéndum de autodeterminación con todas las bendiciones. El 2 de diciembre se cometió un acto de traición a espaldas de los españoles en Ginebra. ¡cuanta humillación para un país tan respetable a lo largo de su historia, por la imposición de un fugado de la justicia! ¿Necesitaba España la figura de un mediador internacional? No. Los problemas, si los hay, se dirimen en España, que no tiene nada que ocultar a la vista de una sociedad madura que ha sabido capear situaciones más complicadas. La postura de Sánchez degrada la identidad sagrada de una nación integrada entre las grandes democracias del mundo. No se debe aceptar el chantaje de unos políticos que quieren romper la unidad de España. Todo un panorama de futuro incierto y preocupante por el órdago irresponsable de un presidente atrapado en su propio laberinto.

Temas

Cartas a la directora