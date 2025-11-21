Comenta Compartir

Las fechas del calendario se van sucediendo unas tras otras como testigos de un tiempo que fue y que al recordarlas se nos hacen presentes. ... Eso es lo que está pasando con el cincuenta aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, y la proclamación del rey Juan Carlos I, pocos días después. Todos los periódicos insertan en sus páginas algún comentario alusivo a dichas efemérides, a favor o en contra, con la visión trasnochada de cincuenta años en pasado. Desde la atalaya del presente, todo nos parece distinto. Nos parece hasta mentira que toda aquella ejemplar transición hubiera sido hecha desde las mismas entrañas de los que, hasta entonces habían sostenido al régimen –ya caduco– impuesto desde el final de la Guerra Civil en 1939. En la España de finales de 1975, ya se vislumbraba un régimen democrático, en cuanto Franco falleciera. Y así fue. Los más cercanos al anterior régimen ya estaban concienciados de que persistir en el continuismo supondría un gravísimo error. El rey Juan Carlos estuvo bien asesorado y tuvo el valor de revertir el estatus recibido hacia un horizonte democrático que era lo más conveniente para España. Las partes encontradas, de un lado y de otro, se avinieron con espíritu constructivo. La experiencia vivida en 1931 ya no era aplicable. La marcha del rey Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República estuvo muy presente en aquellos días. Los españoles fueron consecuentes con el momento y fueron cautelosos para no volver a unas andadas que tanto dolor causaron en aquella España de anarquía y caciquismo. Más que festejar la muerte de Franco, habría que incidir y felicitarse por aquel cambio de rumbo hacia una democracia parlamentaria de la que hoy, con sus fallos y aciertos, se disfruta en libertad gracias a los muñidores de aquella ejemplar transición.

