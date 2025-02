El Nadal de 2024 y Extremadura

Comenta Compartir

Desde que Camilo José Cela rompiera moldes en la narrativa española de posguerra con su novela 'La familia de Pascual Duarte' en 1942, Extremadura no ha dejado de ser escenario de la España profunda en la que el caciquismo, el hambre y la pobreza han ... sido los ingredientes para que algunos escritores, sin muchas referencias 'in situ', dieran alas a una argumentación que no se correspondía con la realidad. El latifundismo, el señoritismo, el servilismo y la sumisión estaban tan presentes en Extremadura como lo estaban en el resto del país. Toda España estaba presa de la inacción y del abandono por parte de unos políticos que vivían de espaldas a la realidad social del país. Los calificativos antes enunciados estaban insertados en Andalucía, en las dos Castillas, en Galicia y en cualquier lugar donde la fuerza dominante era incapaz de alzarse contra el centralismo de corte y cortesanía. Parece, digo, como si a los escritores de ese tiempo solo les interesara lo que había sucedido, o no, en Extremadura. Camilo José Cela, en su libro, con escenario extremeño, describió una situación dura donde los sentimientos desgarradores de los personajes se excedían de la realidad inimaginable. Miguel Delibes hizo lo mismo con 'Los santos inocentes'. Delibes buscó y rebuscó en la Extremadura rural de posguerra los ambientes para que su argumento llegará al lector con una trama que bien podía haber sido situada en su Castilla la Vieja con solo haber cambiado el nombre del pueblo, de los señoritos y de la finca. Nada sucedió en Extremadura que no hubiera sucedido en otro lugar. El reciente premio Nadal 2024 ha vuelto a insistir con los mismos tópicos de pobreza, caciquismo y hambre «mucha hambre» dice César Pérez Géllida en la presentación de su libro: 'Bajo tierra seca'. ¿Qué busca su autor con este thriller?, ¿es ficción o realidad? No señor premiado, no. Extremadura no necesita de más escenarios literarios de un tiempo ya ido y olvidado. No dudo de su prestigio como escritor de novela negra y de su posible éxito de ventas, lo que me indigna es su fijación en situar solo en Extremadura la hambruna y la miseria de una España empobrecida y convulsa tras el desastre colonial del 98 y la gran crisis del 17, año en el que dice situar la acción de su novela 'Bajo tierra seca'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora