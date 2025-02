Comenta Compartir

Desde que terminó el «cara a cara» del pasado día 10 entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los correveidiles del presidente del Gobierno se ... lanzaron a denostar a Feijóo de que había dicho una «montaña» de mentiras y de que era un «marrullero» sin escrúpulos. Después de visionar el debate con detenimiento –lo grabé– no he encontrado ninguno de los argumentos que las huestes de Sánchez han esgrimido para favorecer la pésima intervención de su presidente. Ni qué decir, también, del comportamiento de los moderadores del debate. En ningún momento mostraron su autoridad. Las llamadas de atención no sirvieron para que Feijóo expusiera, en su tiempo, las mentiras que Pedro Sánchez ha ido cometiendo durante todo su mandato. El presidente del Gobierno se presentó arrogante, prepotente y muy seguro de sí mismo ante la imagen que de Feijóo de sus comparecencias en el Senado con tiempo limitado. Feijóo le rompió el saque desde el primer momento. Feijóo se hizo con el partido a pesar de los desplantes y acosos del presidente. Sánchez fue durante todo el debate rehén de sus propias mentiras. ¿En qué mintió Feijóo, según sus correveidiles? En decirle que gobierna gracias al apoyo de ERC y de Bildu; no. En acusarle de derogar el delito de sedición en favor de los independentistas que dieron un golpe de Estado; no. En que aceptó los votos de Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado; no. Feijóo no hizo otra cosa que poner encima de la mesa las constantes contradicciones de un presidente del Gobierno que ha basado toda su legislatura en la mentira, en la prepotencia y en la arrogancia.

