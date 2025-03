El mal trago de Zelenski

Comenta Compartir

Grotesco, chulesco, irrespetuoso, maleducado y faltón. El comportamiento del presidente de EE UU, Donald Trump, del que se esperaba un cierto talante de negociador para ... la búsqueda de paz a la ya larga guerra entre Ucrania y Rusia, mereció más discrecionalidad si estaba en abierto ante los medios de comunicación mundial. Nunca se había presenciado una escena tan humillante hacia un presidente de un estado soberano y democrático, como la que protagonizaron Trump y su vicepresidente J. D. Vance, ante un Zelenski acorralado en la Casa Blanca. Me pareció una injusta encerrona contra el hombre que lucha por defender la integridad territorial de su país y la dignidad de un pueblo que quiere decidir su destino y no estar –otra vez– bajo el yugo de un autócrata como Putin. Las palabras que le dirigió Trump a Zelenski, desde una posición de superioridad y rodeado de sus afines, fueron insultantes contra su persona y contra la población civil que estoicamente soporta con fe y dolor una agresión injusta para satisfacer las ansias de un resurgimiento imperialista ruso. Zelenski no se imaginó un trato tan vejatorio en un lugar donde esperaba encontrar comprensión y ayuda para su cada vez más incierto final de una guerra que él no comenzó y que no parece encontrar su final si no es con la cesión de unos territorios que le pertenecen históricamente. Si Putin logra salirse con la suya ante la desconcertada contemplación de una Europa que ve cómo su «guardaespaldas» hace pinza con el agresor, malos augurios nos esperan a los europeos entre estos dos insensatos sin escrúpulos.

Temas

Cartas a la directora