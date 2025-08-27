HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?
Cartas al director

Leer en verano

Francisco Martínez Bulnes

Ibahernando

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:05

Las vacaciones de verano son propicias para dar rienda suelta a un sin fin de apetencias: pasear, ir a la playa, viajar, asistir a festivales, ... divertirse y, sobre todo, dedicar más tiempo a la lectura del libro escogido para el deleite y el descanso merecido. Las oferta de títulos es amplia y variada: novela, ensayo, no ficción, viajes. Todo vale con tal de entregarse a ella. La lectura nos aísla de tanta invasión de redes sociales y de tantas llamadas nimias e intrascendentes de guasapp. No hay nada más que ver cómo el movil ha ido esclavizando a la sociedad. No hay tertulia en la que no se haga presente sin venir a cuento. Y, por aquello de estar de vacaciones y de incitar a la lectura, me atrevo a sugerir la lectura de alguno de los libros de los escritores que este año cumplen sus aniversarios de nacimiento.

