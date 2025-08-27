Leer en verano

Comenta Compartir

Las vacaciones de verano son propicias para dar rienda suelta a un sin fin de apetencias: pasear, ir a la playa, viajar, asistir a festivales, ... divertirse y, sobre todo, dedicar más tiempo a la lectura del libro escogido para el deleite y el descanso merecido. Las oferta de títulos es amplia y variada: novela, ensayo, no ficción, viajes. Todo vale con tal de entregarse a ella. La lectura nos aísla de tanta invasión de redes sociales y de tantas llamadas nimias e intrascendentes de guasapp. No hay nada más que ver cómo el movil ha ido esclavizando a la sociedad. No hay tertulia en la que no se haga presente sin venir a cuento. Y, por aquello de estar de vacaciones y de incitar a la lectura, me atrevo a sugerir la lectura de alguno de los libros de los escritores que este año cumplen sus aniversarios de nacimiento.

Si el pasado 24 de julio se cumplía el centenario de Ignacio Aldecoa, hoy, día 26, se cumple el ciento cincuenta aniversario del nacimiento de Antonio Machado y el centenario de Ana María Matute; el de Carmen Martín Gaite, lo será el 8 de diciembre. Todos ellos dejaron su inconfundible obra literaria en un tiempo pasado, pero que sigue ahí, en la memoria colectiva de muchos lectores que siguieron con fidelidad su obra creativa. De Machado, está todo dicho, y cualquier sugerencia se quedaría corta. Sus poesías, su vida sentimental truncada y su trágico final forzado por un exilio al final de la guerra civil, le convierte en el poeta de todos los españoles. De Ana María Matute, bien puede decirse que fue una de las voces más particulares de la narrativa de posguerra junto con Ignacio Aldecoa y Carmen Martín Gaite. Los tres marcaron un rumbo nuevo con su amplia y sugerente bibliografía. Esperemos que este verano sea un verano feliz entregado a la lectura antes de que Pedro Sánchez vuelva en septiembre con sus mentiras, sus casos de corrupción y sus concesiones a los separatistas con tal de seguir en la Moncloa un día más. ¡Feliz verano para todos! y ¡feliz lectura!.

Cartas al director