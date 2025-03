A vueltas con el 36

Comenta Compartir

No puedo estar más de acuerdo con la carta del pasado miércoles sobre los homenajes que cada año se repiten en el cementerio de Badajoz ... en recuerdo de los republicanos que murieron en la histórica toma de Badajoz, comandada por el coronel Yagüe, en los primeros días de la guerra civil. Merece recordarse que también murieron soldados por parte del bando sublevado. Los caídos por ambas facciones enfrentadas merecen todos mis respetos. Fue un enfrentamiento cainita sin sentido que no pudo evitarse por muchísimos motivos. La anarquía consentida por los gobiernos de la República, la entrega de armas descontrolada y la ausencia de autoridad fueron el detonante para un enfrentamiento que ya se presuponía sangriento si no se ponía remedio al caos que cada día iba en aumento tras la sublevación de octubre del 34. Los republicanos de izquierdas –socialistas, comunistas y anarquistas– a partir de la revolución de octubre ya no eran gentes de paz y orden. Sus consignas eran: revolución, revolución y anarquía. Largo Caballero, al que llamaban «el Lenin español», y de cuyo apodo se sentía orgulloso, y del que se conserva una estatua en el Paseo de la Castellana y una calle en el distrito de Ciudad Lineal, en Madrid, no quería la democracia, quería imponer la dictadura del proletariado. La guerra civil –nunca deseada– vino a poner freno al desorden y al caos que los socialistas y comunistas, con el apoyo de los anarcosindicalistas, estaban implantando en todo el territorio español. Del 34 al 36 ya no hubo consenso ni diálogo. Ya no había más que odio y revancha. Los ciudadanos estaban señalados por su condición social. Las iglesias eran pasto de las llamas ante la pasividad del Gobierno, y las empresas pasaban a manos de los empleados. Todo un caldo de cultivo que terminó desembocando, lamentablemente, en lo que nadie quería: la guerra entre hermanos.

Respeto y respetaré siempre todo aquello que se haga en recuerdo de los que perdieron su vida por un ideal, fueran de un bando, o de otro; pero con lo que no estaré nunca de acuerdo es con la manipulación que el PSOE está haciendo con su Ley de Memoria Democrática, por intentar seguir alimentando la teoría sectaria de las dos Españas que cantara Machado, en lugar de la concordia y la reconciliación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión