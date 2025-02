El títere de Puigdemont

Comenta Compartir

El 28 de enero quedó más que demostrado, una vez más, que Pedro Sánchez es un títere manipulado a su antojo por un prófugo de la justicia llamado Puigdemont. Solo hay que contrastar la arenga mitinera de Sánchez durante la presentación del candidato socialista, Ángel ... Víctor Torres, en Adeje (Tenerife), y la explicación melosa y cándida que dio tras el Consejo de Ministros de ese día. En la desgañitada arenga, entre el fervor y los aplausos de los asistentes al acto promocional, llegó a decir, con énfasis, que no movería ni una coma del presentado 'decreto ómnibus' y que buscaría «hasta debajo de las piedras los votos necesarios para sacar adelante el escudo social que habían sido rechazado por las fuerzas malignas del PP y Vox» –siempre exculpando a Junts– por llevar aparejado un batiburrillo de apaños que nada tenían que ver con el meollo del decreto a votar: las pensiones, el transporte, la ayuda a los damnificados de la dana o la moratoria de ejecutar desahucios. Con estos cuatro puntales del 'decreto ómnibus', los partidos de centroderecha estaban de acuerdo. En lo que no lo estaban era en el coladero trampa urdido por Sánchez para contentar a diestro y siniestro. La intención de Sánchez era la de provocar el no del PP y Vox para después culparlos de falta de sensibilidad social, como así ha sucedido. La historia reciente de España la están escribiendo dos chantajistas que se chantajean mutuamente para beneficio propio de espaldas al bien común del resto de españoles. Una vez más, la palabra de Pedro Sánchez, no tiene credibilidad alguna. Empezó engañando a los españoles desde el primer día que asumió la presidencia del Gobierno, y lo acaba de hacer con el trágala del 'decreto ómnibus'. Si Puigdemont fue capaz de arrancar al PSOE una amnistía mil veces negada para eximirle de un delito de sedición, como no iba a doblegar a Pedro Sánchez, en esta ocasión, si es su muñeco en el teatrillo de la política nacional.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión