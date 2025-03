Tiempo de otoño

Comenta Compartir

Cuando llegan ya, por estas fechas, los días finales del otoño, preludio del inminente invierno, los recuerdos se me agolpan, irremediablemente, en la trastienda de ... un tiempo que se me resiste al olvido. Noviembre, ecuador del otoño, es un mes de tránsito, es el mes del recuerdo de todos aquellos seres queridos que ya no están entre nosotros. Es el mes del membrillo (zamboa) y la granada, de la caída de la hoja y del vino nuevo, pero lo es también de la castaña y del higo paso. Noviembre es un mes que nos ofrece un sinfín de matices y sensaciones que nos trasportan a un tiempo ya lejano. Quizás sea el olor de la castaña asada la que más me incita al recuerdo del pasado. También lo es el del membrillo, con su aroma dulce, suave; pero me quedo con el de las castañas asadas y aquella imagen de frío y lluvia en torno al asador de castañas de los puestos de la plaza de mi pueblo a las puertas del cine y del baile. Con cuanta soltura y agilidad el tío Francisco y la tía Escolástica removían las castañas rajadas hasta conseguir el punto deseado. Aquellas escenas del asado de castañas en la plaza del pueblo ya solo son memoria en blanco y negro de todos aquellos que lo vivimos cuando todo era más cercano. Ni aquel cine ni aquel salón de baile sobrevivieron tras el éxodo de la emigración rural. Todo se fue con ello. También se fueron aquellos años de embargada adolescencia y mocedad. Una adolescencia y mocedad a la que solo le bastaba para ser feliz con ir al cine, al baile o comprarse un cucurucho de castañas recién asadas en los improvisados puestos de la plaza. Qué placer más grande nos aportaban las castañas asadas, amén de calentarnos con ellas las ateridas manos mientras disfrutábamos de su humilde y genuino sabor. Qué recuerdos tan lejanos en el tiempo y con qué nitidez me llegan a la memoria. El olor de la castañas asadas es el olor del invierno. De ese otoño-invierno melancólico, triste de tardes eternas. Nada las perturbaba, porque todas eran iguales. Domingo tras domingo, la adolescente mocedad no tenía otra aspiración que la de volver a encontrarse junto al calorcito del asador de castañas del tío Francisco y de tía Escolástica. ¡cuántos recuerdos en este tiempo de otoño!

Temas

Cartas a la directora