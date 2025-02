Comenta Compartir

A mediados de los 60 llegó a España, procedente de Argentina, el actor y comediante Joe Rigoli, que se hizo famoso con su personaje Felipito ... Tacatún y su machacona y repetitiva frase: «Yo sigo». Pues bien, Pedro Sánchez, parafraseando al comediante argentino, ha decidido seguir de presidente del Gobierno tras su «retiro espiritual» de cinco días entre los recios muros del Palacio de la Moncloa, apartado de cualquier influencia externa. Es decir, en un ambiente óptimo para la meditación y la reflexión de si merece la pena continuar al frente del Gobierno o tirar la toalla acuciado por la campaña, según él, auspiciada por la prensa, los jueces, la derecha y la ultraderecha de este país. Durante los cinco días «in albis» de agenda presidencial, ha habido cábalas por todos lados sobre qué pasaría si hubiera renuncia y de cómo enfocaría el país tan excepcional situación. Me pregunto: ¿Habrán influido en el «Yo sigo» de Pedro Sánchez las manifestaciones que se hicieron ante la sede del Partido Socialista en Madrid o, quizás lo fue la arenga desesperada de María Jesús Montero al grito de «¡Pedro, quédate!». No, nada de eso ha influido en el ánimo de Pedro Sánchez. Todo lo sucedido estaba más que pensado. Es un maestro en la estrategia y lo ha demostrado desde que se hizo con el poder de aquella manera. Necesita y le necesitan. Son más las necesidades por seguir en el machito de la Moncloa que cualquier otra eventualidad que de al traste con lo concedido –no conseguido– al nacionalismo y separatismo vasco y catalán. A Pedro Sánchez no le importa nada. Es un egocéntrico y un autocrata narcisista que solo admite la adulación, los aplausos y los vítores de sus huestes más cercanas y necesitadas. Ni Felipe González, ni José María Aznar, ni Mariano Rajoy se creyeron imprescindibles para el Gobierno de este país. Pedro Sánchez ha sido el único presidente que ha necesitado echar mano del chantaje para determinar una cuestión personal. Su decisión de seguir es muy respetada, pero lo que no debe hacer nunca es burlarse de los ciudadanos, por muy presidente del Gobierno que sea, para beneficio propio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora