El sectarismo de Pedro Sánchez

Comenta Compartir

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero han sido los presidentes del Gobierno más sectarios de este país, desde que, tras la muerte de Franco ... en 1975, se instaurara la democracia representativa con el amplio consenso de todas las fuerzas políticas. Ni Adolfo Suárez, ni Felipe González, ni José Maria Aznar, ni Mariano Rajoy, tuvieron tanta fijación con el posguerracivilismo a la hora de enjuiciar lo que lamentablemente sucedió antes, durante y después del enfrentamiento cainita que llevó a este país a la desastrosa división de la sociedad. Han pasado ya más de 85 años del final de la guerra civil, y casi 50 de la muerte del dictador y todavía hay quienes quieren mantenerla presente para remover conciencias y aventar miedos. El 14 de octubre de 1977, las Cortes democráticas aprobaron una amplia amnistía con el fin de conciliar las divergencias de un pasado de dolor y sangre. En el Congreso de los Diputados se sentaron, codo con codo, los de un bando y los del otro. La imagen de Dolores Ibárruri presidiendo, por su mayoría de edad, el Congreso, la presencia en el hemiciclo del poeta Rafael Alberti y de Santiago Carrillo fue la imagen de la prometida reconciliación auspiciada por el amplio consenso democrático entre todos los españoles. La atrocidad cometida durante la guerra civil no debe tratarse desde la parcialidad con que se ha tratado desde uno de los bandos. Todos fueron reos del fanatismo y la intransigencia. La visita de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos para hacerse un publireportaje de su ego personal, con algo tan delicado como son los restos de los que sufrieron la barbarie fratricida, es de falta de respeto y consideración hacia todos los españoles que dieron su vida por un ideal, fueran de uno u otro bando. No, señor Sánchez. El resentimiento no es buen consejero. Su fijación en seguir utilizando los muertos de un bando para su interés personal le descalifica como político y como demócrata.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión