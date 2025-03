Sánchez, tocado y atrapado

Comenta Compartir

Pedro Sánchez creía que iba a salir indemne de casos de corrupción durante su mandato. Se creyó intocable ante las tentadoras fuerzas diabólicas del dinero. ... Las mordidas y comisiones por actos delictivos, siempre repudiables, parecían no tocar su revestido aura inmaculado. Se jactaba de ello y acusaba a su único adversario político: el PP. Los delitos de corrupción de otros partidos no le preocupaban, ni de los de aquellos socios que le auparon para conseguir su moción de censura contra Rajoy. Sánchez no ha dejado de fustigar a los dirigentes del PP por la supuesta financiación urdida por su extesorero, Luis Bárcenas. Bien podrá decirse que Sánchez tiene ya, su particular 'Gürtel'. Nadie se escapa a la tentación del dinero. Ya lo dijo Francisco de Quevedo en su letrilla satírica sobre el poder del dinero: «Poderoso caballero es don dinero...» y más cuando se brinda esa oportunidad a los que sin escrúpulo aprovechan las influencias y resortes del poder. Nadie está libre del pecado de corrupción. El PSOE de Sánchez sabe mucho de eso. Aún se recuerdan los muchos casos que se tramaron bajo el paraguas del partido desde aquel primer caso de supuesta corrupción denunciada por el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Alonso Puerta, en 1981 siendo alcalde Enrique Tierno Galán. Si se tuviera que hablar de cuantía comisionada o malversada, habría que remitirse al caso de todos los casos: los ERE de la Junta de Andalucía. Amén del despilfarro de dinero público para la consecución de votos en todos los estractos sociales del país. Con el caso, Ávalos-Koldo, Sánchez, ya no podrá arrojar la primera piedra para demostrar su no pecado de corrupción. Resultaba extraño que cinco años de dominio del poder no apareciera ni una fisura de corrupción. Con el caso Ávalos-Koldo y todo cuánto le rodea, Sánchez ha quedado estigmatizado, al igual que lo fueron todos los que cayeron atrapados en la trampa de la corrupción.

