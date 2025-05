Recordando a Gabriel y Galán

No puedo dejar pasar este día 6 de enero, sin aportar mi pequeño homenaje de admiración y devoción a la figura del poeta José María ... Gabriel y Galán, en el aniversario de su muerte. Los años han ido pasando, pero el recuerdo de aquellas mañanas ante la estatua del poeta en el Paseo de Cánovas, en Cáceres, siempre estará en mi memoria por muchos años que pasen. Todos los que queríamos participar nos apiñábamos en torno a su estatua para tributarle el mejor de los homenajes: hacer presente su poesía y su recuerdo. Allí, en aquellas mañanas frías del día de Reyes, estábamos todos los incondicionales «galanianos»; los que queríamos que la encendida llama de su poesía no se apagará nunca. Hoy día esa llama sigue alumbrando con otros participantes; pero con el mismo espíritu que proyectaron los primeros organizadores del evento «galaniano».

Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, Gabriel y Galán ha sido el poeta con el que más me he identificado. Toda su poesía está impregnada de un sentimiento socio-religioso del que he bebido en el hogar de mis mayores. En aquel hogar, la poesía de Gabriel y Galán era sagrada: «Yo aprendí en el hogar, en que se funda la dicha más perfecta». Aún recuerdo aquellas lecturas en torno al chispeante calor del fuego en las noches crudas del invierno en Ibahernando. ¡Cuánta doctrinal social en su poesía!. Gabriel y Galán sí que fue el poeta de las gentes sencillas. No le dolieron prendas para denunciar las injusticias sociales contra los olvidados y oprimidos por una sociedad acomodada y caciquil. Cada una de sus poesías era una escena de la vida real captada por la visión lírica del poeta. Tenían alma, paisaje y sentimiento: 'El embargo', 'Mi vaquerillo', 'El varón' o 'El ama' ¿qué eran sino escenas sacadas del entorno compartido con gañanes, pastores y aldeanos? La poesía de Gabriel y Galán no se hizo para doctos y eruditos de salón, sino para dar voz a los olvidados que nadie escuchaba. Esa fue la poesía de Gabriel y Galán y que aún se mantiene viva gracias al empeño y tesón de sus incondicionales, que lo fueron, y de los que lo siguen siendo año tras año en este día de su 118 aniversario de su temprana muerte ante su estatua del Paseo de Cánovas en Cáceres. !Feliz día!