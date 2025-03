La nueva legislatura de Sánchez

Comenta Compartir

Con la ceremonia de promesas y acatamientos de los nuevos ministros ante la Constitución, en presencia del rey Felipe VI, y el 'paseíllo' del nuevo ... gabinete entrando en el Palacio de la Moncloa para el primer Consejo de Ministros, bien puede decirse que se ha dado el «pistoletazo de salida» a una nueva legislatura. Atrás han quedado cuatro meses de incógnitas e incertidumbres para que Pedro Sánchez revalidara su cargo de presidente a expensas de lo que decidan los independentistas vascos y catalanes tras los acuerdos suscritos para conseguir su ansiada investidura. Todo un cheque en blanco que va a salir muy caro desde el punto de vista económico, y un desastre para la convivencia de este país, amén de socavar los cimientos del Estado de derecho al permitir que las leyes se pongan al servicio de las exigencias de un huido de la justicia española por haber dado un golpe de Estado en Cataluña. Las ansias de poder de Sánchez han quedado más que demostradas durante estos cuatro meses para salirse con la suya. No le han importado las formas. Si hay que cambiar las leyes, se cambian. Si hay que traicionar al electorado, se le traiciona. Si hay que mentir, se miente. En eso ha estado Sánchez desde la misma noche en la que atisbó que le faltaban siete votos para hacerse con el poder. El precio a pagar no importaba. Ni tampoco lo que pudieran pensar los españoles. Su única obsesión, conseguir de nuevo la presidencia del Gobierno con la ayuda de todos los que desprecian a España, su Rey y su Constitución. Nunca tan pocos votos han hecho tanto daño a la política de este país. La nueva legislatura no traerá nada nuevo. Será más de lo mismo: confrontación, exclusión y división por mucho que Pedro Sánchez nos quiera hacer creer de su mano tendida para el diálogo cuando en su ego personal está incubado el odio y el desprecio patológico hacia la oposición. España no se construye levantando muros contra los que piensan distinto, sino tendiendo puentes de concordia y convivencia entre todos los españoles. Ese debe ser el camino a seguir del Ejecutivo en esta nueva legislatura, de lo contrario estará cometiendo los mismos horrores que en la anterior.

Cartas a la directora