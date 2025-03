El muro de Sánchez

Comenta Compartir

Cuando se habían superado ya todas las barreras con el derribo del muro de Berlín –símbolo de la Guerra Fría– en 1989, en un intento ... de restablecer la paz y la convivencia en una Alemania dividida tras la Segunda Guerra Mundial, Pedro Sánchez no tuvo el menor reparo en decir durante su discurso de investidura que el único muro que hay que levantar es contra la derecha y la ultraderecha de este país. Lo dijo con todo énfasis y se quedó tan pancho para minutos después abogar por la concordia, el diálogo y el entendimiento. Yo no había visto tanto cinismo verbal en tan poco espacio de tiempo. Una vez más, Pedro Sánchez volvió a dar muestras de su desprecio patológico contra unas formaciones políticas que tienen tras de sí más doce millones de votantes que son tan demócratas y españoles como los que le respaldan a él. Pedro Sánchez ha conseguido ya su anhelo más preciado, seguir en la Moncloa por un tiempo gracias a unos acuerdos con fuerzas políticas a las que ha prometido lo que posiblemente no esté en sus manos; pero eso no le impedirá seguir siendo un sectario rencoroso que desprecia cuanto ignora. Todo cuánto decía Núñez Feijóo en su limitada réplica era respondida con una larga e interminable soflama sabiendo que nadie le pondría coto a su desmesura. Su sonora carcajada para denigrar una opinión de Feijóo es de lo más humillante que se ha visto en el lugar donde deben ejercitarse las buenas formas de educación parlamentaria. Qué diferencia de talante entre ambos políticos: Pedro Sánchez no se ha dignado, todavía, a felicitar a Feijóo por su triunfo en las pasadas elecciones autonómicas y municipales; por el contrario, Feijóo, en un gesto que le honra, nada más terminar la sesión de investidura, se acercó para felicitar a Sánchez. Tampoco se dignó hacerle la réplica a Feijóo en su fallida investidura en un gesto de desprecio hacia el candidato. No, señor Sánchez, no hay que reírse descaradamente de una opinión que puede ser tan válida cómo las suyas; ni tampoco hay que levantar muros contra el adversario ni contra nadie, hay que derribar obstáculos y allanar caminos para que la convivencia habite sin odios ni rencores entre todos los españoles bajo el amparo de la ley y la Constitución.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora