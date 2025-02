Muerte, barro y desolación

Comenta Compartir

La DANA, que se ha llevado por delante más de 200 vidas humanas, casi un centenar de desaparecidos y destruido enseres y propiedades entre toneladas ... de lodo y fango, ha dejado al descubierto la catadura moral de algunos políticos que, oportunistas de la política, se han lanzado en busca de su rédito personal sin importarles la situación caótica del momento de angustia y desolación. Una vez más, al igual que hicieran durante la pandemia de covid, el PSOE y el PP, por aquello de que de quien ha sido la culpa, se han enzarzado unos contra otros, mientras los damnificados siguen esforzándose en limpiar y reconstruir el deterioro que la DANA ha dejado tras de sí. Quizás no todo se podría haber evitado con las alertas a tiempo, pero, al menos, habría servido de consuelo al haberse hecho todo lo posible. ¿Que ha habido errores de cálculo y tiempo? Nadie lo pone en duda. ¿Hubo desconcierto y confusión en los avisos previos? Sí. Todo eso fue gravísimo, pero más grave fue la inacción del presidente del Gobierno ante la magnitud que fue tomando la tragedia desde el primer minuto de la riada. A partir de ese momento, ya no sirvieron las excusas. La mezquindad de Pedro Sánchez, en esos primeros momentos o la de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, «el Ejército no está para todo», es de lo más ruin que se ha podido oír junto a la inoperancia de la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, al no alertar, desde su autoridad en el cargo, de la tragedia que estaba arrasando sin piedad los municipios de la ribera sur del Turia. El contrapunto a todo lo dicho lo estaban haciendo, sin que nadie se lo pidiera, los propios vecinos y las decenas de voluntarios llegados de todos los puntos del territorio nacional. Con esa actitud altruista de jóvenes con palas y rastrillos, los damnificados del desastre de la DANA se han visto confortados ante el dolor, el desastre y la desolación. Qué gran lección de ciudadanía y que pena de políticos.

