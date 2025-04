Leer en verano

Comenta Compartir

Si hay un tiempo propicio para leer, aunque cualquier tiempo siempre es bueno, ese es el verano. En los largos días del estío vacacional, da ... tiempo para todo aquello que no se pudo hacer con exclusiva dedicación por motivos laborales. Las vacaciones de verano son un buen momento para entregarse de lleno a la lectura, o relectura, del libro escogido para embarcarse en la aventura, la historia o la ficción de una buena novela entre el amplio escaparate que se ofrece para el deleite de la lectura. Solía decir el gran escritor argentino, Jorge Luis Borges, que «hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros; hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua; en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros». En otro momento llegó a decir que «no me siento orgulloso de los libros que he escrito; sino de los libros que he leído». Pienso igual que el autor del 'Aleh'. Sin la aportación –al conocimiento– del libro y su lectura, existiría un vacío difícil de imaginar. Verdad es que las nuevas tecnologías han incorporado otros terminales para el conocimiento, pero jamás podrán desbancar la intimidad ni la compañía que da el libro impreso en esos momentos de complicidad mutua entre el libro y el lector. Javier Cercas, nuestro flamante miembro de la Real Academia Española de la Lengua, también define el momento de la lectura como un ejercicio de reciprocidad entre el autor y el lector. Para predicar con el ejemplo, me he dejado llevar, por segunda vez, de la mano de Camilo José Cela y, con él, andar y ver, con su mejor pluma, el paisaje y el paisanaje de los lugares más desapercibidos de primera línea. 'Del Miño, al Bidasoa' es una obra ilustrativa, descriptiva y amena, como sus otros libros: 'Viaje a la Alcarria' y 'Judíos, moros y cristianos'. Cela, con un lenguaje limpio, espontáneo y popular, siempre nos deleita con las pequeñas historias que surgen a lo largo del camino con los entrañables personajes con los que se topa inesperadamente. Porque, ¿que es la vida? si no un largo viaje de contemplaciones, encuentros y despedidas. Vayan, pues, mis mejores deseos para todos los que en su tiempo libre opten por entregarse de lleno a la lectura del libro que prefieran y olvídense de la maraña política de bulos, fangos y tribunales. ¡Feliz lectura y feliz verano!

