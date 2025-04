No me resisto a que este día 6, tan especial para mí y para todos los extremeños, pase desapercibido sin hacer mención al poeta que ... fue catecismo de fe y escuela de comportamiento. José María Gabriel y Galán (1870-1905), fue todo eso. Cada una de sus poesías estaba impregnada de esa sensibilidad que solo la poesía es capaz de trasmitir sin un ápice de lirismo superficial.¿Qué fue poesía social? Nadie lo puso en duda. Fue crítico con los poderosos que abusaban de la buena fe de los gobernados, y defensor de los derechos de aquellas gentes sencillas y olvidadas en tan apartado lugar de la alta Extremadura. Construyó su poesía sobre el entorno rural que le rodeaba y donde los personajes de su poesía eran el calco de lo cotidiano en un tiempo difícil donde las clases sociales estaban muy marcadas.

Su poesía fue cercana, popular, entrañable. No había casa, ni cortijo, ni alquería donde no se leyeran los sencillos versos del poeta. Llegó a todas las gentes por su sencillez y su lenguaje. De ahí que se extendiera por toda Extremadura y recalará en el corazón de cuantos la leyeron o la interpretaron con aquellas escenas dialogadas entre pastores y gañanes del lugar. Después de tantos años de devoción y admiración por Gabriel y Galán, me resultaría difícil decantarme por una u otra poesía, bien sea en castellano o en el lenguaje dialectal del norte de Extremadura. Todas tenían una lectura moral de fe, denuncia social y canto subliminal a la belleza viva del paisaje. Quizás sea 'El ama', junto con 'El embargo' y 'El Cristo benditu' la más conocida, aprendida y recitada de cuántas escribió. Su poesía nos enseñó, nos conmovió, nos hizo pensar y sentir. Ese fue su gran legado, que año tras año, sigue en pie gracias a ese puñado de incondicionales ante su estatua del Paseo de Cánovas en Cáceres. Para todos los poetas ¡feliz día!