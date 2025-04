Javier Cercas en la RAE

Comenta Compartir

Nuestro paisano Javier Cercas no deja de dar satisfacciones a Extremadura, a los viveños y a cuantos seguimos de cerca su trayectoria de escritor desde ... mucho antes de su novela 'Soldados de Salamina', con la que entró con fuerza en el mundo literario. Desde aquel espaldarazo de venta y aceptación, Javier Cercas no ha dejado de cosechar premios a su labor de escritor y columnista. A veces, elogiado y, otras, criticado; pero siempre tenido en cuenta por su particular manera de narrar enrevesada al mezclar ficción y realidad. En cada una de sus novelas, Cercas ha ido engendrando un estilo muy personal, hasta el punto de conseguir que el lector se haga participe del relato. Esa es la magia de la novela bien escrita. El lector se deja persuadir por la trama y se entrega de lleno hasta conocer definitivamente el desenlace. Javier Cercas sorprendió y sigue sorprendiendo cada vez que nos entrega una nueva novela.

Su nombramiento como nuevo miembro de la Real Academia Española de la Lengua, con el apadrinamiento de Mario Vargas Llosa, Clara Sánchez y Pedro Álvarez Miranda, ha venido a meritar la trayectoria literaria de un defensor de la lengua común de España, tan denostada por el separatismo catalán. Analizar cada una de sus novelas en este espacio tan reducido resulta imposible. En cada una de ellas está el estilo inconfundible de Cercas. Tras el boom de 'Soldados de Salamina', llevada al cine por su amigo David Trueba, vinieron otros títulos cómo 'Anatomía de un instante', sobre el golpe de Tejero; 'Las leyes de la frontera', denunciando la marginación y el abandono de la juventud en los barrios periféricos de las grandes urbes, también llevada al cine por Daniel Monzon, y su trilogia: 'Terra alta', premio Planeta 2019; 'Independencia' en 2021 y 'El castillo de Barbazul' en 2022. Por todo ello, y mucho más, ¡gracias Javier y enhorabuena!

Cartas a la directora