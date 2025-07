¿Quién irá después de Cerdán?

¿Quién puede ir detrás de él, no para ocupar su puesto como secretario de organización del PSOE, ni cómo interlocutor del Gobierno con el ... fugado de la justicia, Puigdemont, sino, como inquilino en la cárcel de Soto del Real, de Madrid? Es la gran pregunta que me hago tras el ingreso de Santos Cerdán en la cárcel.

¿Será Ábalos, que también fue secretario de organización, hombre de confianza de Sánchez e impulsor de su ascenso a la secretaría general del PSOE o será Koldo García, el lugarteniente de Ábalos? ¿Podría darse el caso de que hubiera sitio para alguna otra sorpresa inesperada?

Lo que sí se sabe es que a este entramado triangular, con sus tres vértices imputados, podría sumársele cualquier otra figura geométrica de menor o mayor calado. Con la llamada a filas a todos los componentes de la Ejecutiva Federal socialista, para darles unas vagas excusas y unos cuantos lamentos por el mal momento que atraviesa el partido tras los últimos acontecimientos. Pedro Sánchez no buscaba otra cosa que su enrocamiento ante el posible «jaque mate» que planea sobre su persona.

Ni los recambios que se han hecho en la ejecutiva para hacernos creer que aquí no ha pasado nada; ni los sentidos 'mea culpas', entonados ante una masa enfervorecida, van a borrar la mancha de corrupción de la era 'sanchista'. No, señor Sánchez, su inoperancia in vigilando como secretario general del PSOE, le inhabilita para seguir en el cargo. Dimita y larguese. No busque culpables, el culpable es usted.