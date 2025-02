La incoherencia de Pedro Sánchez

Comenta Compartir

He de reconocer, sin resentimiento ni maldad, que Pedro Sánchez ha sido el presidente del Gobierno que más juego me ha dado para manifestar mi ... descontento por su actitud desconcertante en sus planteamientos políticos. Siempre he creído que la coherencia debería ser la virtud con la que todo político debe comprometerse ante la sociedad. Pedro Sánchez ha dado al traste, con sus incoherencias, con todo lo que se esperaba de él. La veleta de su actitud ha ido girando al son de los vientos que soplarán. No le importaba el viento que le hiciera cambiar. El estaba al albur del viento que rolara. Si había que ceder ante ERC para conseguir sus votos, se cedía. Si había que agradar al PNV en sus reivindicaciones, se agradaba; y si había que conceder la amnistia a un prófugo de la justicia, por dar un golpe de Estado, se concedía.

Con Bildu ha hecho lo mismo, si hay que pasar por alto su historial de terrorismo, como si aquí no hubiera pasado nada, se pasa. Todo lo dicho no es él mejor predicamento de coherencia. Las palabras de Pedro Sánchez han perdido todo su valor al considerarlas, después, papel mojado. Aquella palabra de honor que daba sentido al compromiso adquirido ya no tiene validez alguna. La última, la conocimos con su esperpéntica huida de cinco días al limbo de la meditación. Cómo buen estratega, Pedro Sánchez lo tenía bien planificado. Su pretensión no era otra que la de distraer al personal para que no se incidiera en el caso de su mujer o en el caso 'Pegasus'. Si tuviéramos delante todo lo que prometió antes de acceder a la presidencia del Gobierno, nos daríamos cuenta del falsario que es Pedro Sánchez tras su aparente aspecto de hombre honesto y coherente. Después de más de cinco años de gobierno, nadie duda ya de su capacidad de convicción para engañar a cuantos se le pongan por delante. No tiene límites. Engañó a los suyos con su retiro espiritual de conciencia, y engaño a todos los que por una vez creyeron que sería coherente en su decisión. La sociedad se creyó y confió en su prometida regeneración democrática tras su triunfo en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Según Pedro Sánchez, ya no habría más puertas giratorias, ni nepotismo, ni injerencias en la justicia, ni tratos de favor con los que odian a España, ni corrupción. ¿Qué queda de aquellas buenas intenciones? Nada. Un poso de traición y un lodazal de mentiras al servicio de su mayor gloria.

