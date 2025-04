Qué hartazgo de Cataluña

Comenta Compartir

España lleva sobre sus espaldas la pesada cruz del nacionalismo catalán desde hace más de cuarenta años. Desde la llegada de la democracia a nuestro ... país, tras la muerte de Franco, los catalanes se han sentido superiores a todos los demás. Han sido más de cuarenta años de discordias y desencuentros con un único objetivo: lograr la independencia. De nada les han valido los muchos privilegios concedidos por todos los presidentes de Gobierno de uno u otro signo político. Desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, todos, absolutamente todos, se han sentido abducidos por el 'seny' catalán a la hora de dirimir el rumbo de este país. Sabedores del valor de sus votos, no han dado un paso en falso en detrimento del resto de ciudadanos. Desde que el 'honorable' Jordi Pujol se hiciera con la presidencia de la Generalidad en las primeras elecciones autonómicas, en 1978, Cataluña no ha dejado de ser primera línea de noticia en prensa, radio y televisión defendiendo su identidad nacionalista y su singularidad lingüística como arma de división y enfrentamiento entre los españoles. Su idiosincrasia, su egocatalanismo y su machacona creencia de que son el ombligo del mundo les han posicionado en un pedestal imaginario que les permite enfrentarse a una pluralidad con la que no están dispuestos a compartir. En su día se pensó que con dar a Cataluña un trato diferente al resto de comunidades autónomas iba a bastar para acallar sus ansias separatistas, craso error. Las fauces de los políticos catalanes nunca se verán satisfechas ante un Estado débil y unos políticos que se venden por un puñado de votos. El devenir de este país no puede estar a lo que digan los separatistas catalanes por muy superiores que se crean. A día de hoy no se sabe nada en quien puede deparar la presidencia de la Generalidad. Las espadas siguen en alto entre ERC, PSC y Junts. Pedro Sánchez, cómo árbitro nacional, no sabe por quién pronunciarse, si por su apéndice, Illa, o sobre quien le permite gobernar en este país. El precio, la financiación singular para Cataluña; la fecha, dos meses por medio.

Cartas al director