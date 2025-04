La «francomanía» de Sánchez

Comenta Compartir

Se dice en el argot popular que: «Cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas». Algo así ha debido sucederle ... al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando, al no saber qué hacer para sacar a su mujer, a su hermano y a destacados miembros de su entorno más cercano del foco mediático, por casos de corrupción, se ha sacado de la manga celebrar, para desviar la atención, el cincuenta aniversario de la muerte de Franco –con cientos de actos durante todo 2025– como si se tratara de una batalla ganada, en lugar de celebrar, como hecho histórico y trascendental, la figura de Juan Carlos I, como impulsor y artífice que fue de una monarquía parlamentaria, plural y democrática. Lógicamente, el tiempo transcurrido desde el final de la guerra civil hasta la muerte de Franco, por causas naturales, se podría considerar un tiempo de resignada y larga espera. Entre la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y las elecciones generales en 1977, hubo un tiempo de ajuste y esperanza. El 15 de diciembre de 1976 se aprobó en referéndum, con un brillantisimo discurso del ponente don Fernando Suárez González, la Ley para la Reforma Política, en la que se trazaba el rumbo a seguir tras la muerte de Franco. En 1977 se celebraron las primeras elecciones libres con la participación de todas las fuerzas políticas del momento y, a finales de 1978, se aprobó la Constitución por todos los españoles que querían dejar atrás el odio, el rencor y el revanchismo. Esa reconciliación histórica que nos dimos es la que debe ser celebrada cuando llegue su momento. No la muerte de Franco. Nadie se acuerda ya de Franco. Solo los revanchistas como Sánchez que siguen con su guerracivilismo cainita. La «francomania» de Pedro Sánchez es patológica, sectaria y excluyente. Todo lo contrario de lo que se pretendió con aquél espíritu de concordia y conciliación que nos dimos con la Constitución de 1978.

