Por fin, la amnistía

Desde que en la noche del 23-J, tras el recuento de votos de las elecciones generales, se supo que Pedro Sánchez iba a necesitar ... los siete votos del partido de Puigdemont para seguir gobernando este país, el espectáculo ha sido bochornoso de burla y descrédito hacia la Justicia española para ahormarla al capricho del prófugo catalán y esquivar sus delitos de sedición, malversación y terrorismo bajo el paraguas de una Ley de amnistía 'ad personam' nunca visto en un país democrático. Desde aquella noche del recuento de votos, hasta hoy, los españoles hemos sufrido un cierto hartazgo de amnistía. Ha sido un hartazgo de escenografía en un intento de blanquear el 'procés' catalán. Durante todo este tiempo de negociación de amnistía sí, o no, España ha estado expectante en pro de unos políticos que nunca ven llenas sus aspiraciones. Parece que solo existen ellos y sus problemas. Las demás autonomías no cuentan, no aparecen en el día a día con sus problemas, que también los tienen, por el protagonismo que se les está dando a la élite separatista que siempre intentan llevarse el ascua a su tajada en detrimento de las demás. Desde que Puigdemont se sintiera fuerte por siete pírricos votos, ante la debilidad de un Pedro Sánchez capaz de vender su alma al mejor postor, el espectáculo ha sido de una bajeza inimaginable. Haber doblado la cerviz ante un huido de la justicia española, por haber dado un golpe de Estado en Cataluña, ha sido un acto de humillante traición a todos los españoles. No, señor Sánchez, no. La recien aprobada ley de amnistía no va a ser el bálsamo de fierabras para conseguir que los independentistas vuelvan al redil de la normalidad. A ellos no les importa España ni su Constitución. Ellos, cómo siempre, seguirán con su pretendida independencia a pesar de tanta claudicación inmerecida por su parte.

