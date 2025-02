La farsa del fugado

Comenta Compartir

El dibujante, ya fallecido, de 'Mortadelo y Filemón', Francisco Ibáñez, no habría hecho mejor la historieta de la llegada del prófugo de Puigdemont a Barcelona ... con motivo de la investidura de Salvador Illa como futuro presidente de la Generalidad de Cataluña. Valle-Inclán, el padre del esperpento novelado, jamás hubiera imaginado una farsa tan grotesca como la que sucedió en la mañana del pasado jueves. Carlos Puigdemont ha cumplido con su palabra, nunca ha mentido, dijo que estaría en Barcelona, a pesar de la orden de arresto por el juez Llarena, por su condición de prófugo de la justicia, y lo ha cumplido a rajatabla milimétricamente. Se presentó arropado por los suyos más cercanos sin que nadie osara detenerle. Llegó al Arco del Triunfo –símbolo del triunfo–, y, ante un escenario expresamente calculado para la ocasión, hizo su arenga separatista en olor de multitud protegido por los mossos d'escuadra. Se le vio subir al estrado; pero no se le vio bajar. Mientras los incondicionales gritaban «¡Visca Cataluña libre!» y «¡Puigdemont, presidente!». El fugado de la justicia española desapareció por el foro misteriosamente volviendo a dar con la puerta en las narices a su orden de arresto judicial. Quiso hacer un simulado a lo Josep Tarradellas, cuando este vino tras el largo exilio durante el franquismo; pero se quedó en un burdo y esperpéntico simulacro. Después del burdo espectáculo de Puigdemont, y de sus palmeros dándole «¡Viscas!», en el Parlamento de Cataluña se estaba oficiando el paripé de la investidura del chantaje más grande jamás consentido. Salvador Illa, previo acuerdo con ERC, obtuvo los votos necesarios para envestirse como nuevo presidente de Cataluña. Terminada la sesión parlamentaria y sin saber del paradero del fugado en connivencia con los mossos, las gentes llanas y sencillas nos hacíamos un sinfín de preguntas para las que no hallábamos respuestas: ¿por qué no se le ha detenido cuando iba del brazo del presidente del Parlamento de Cataluña? ¿Quién ha incumplido la orden de arresto? ¿Estaba todo acordado con Pedro Sánchez? Usted, señor Sánchez, ha sido el muñidor de toda esta gran farsa ante la mirada atónita de todo el mundo y muy especialmente de todos los españoles. La historia le juzgará.

Cartas a la directora