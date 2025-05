El espectáculo ha vuelto

Comenta Compartir

El espectáculo de la políticaha vuelto por sus fueros, tras el paréntesis vacacional de la Semana Santa. Un paréntesis que se necesitaba para calmar las ... aguas tras la tempestad vivida por la Ley de amnistía para ajustarla al capricho del fugado Puigdemont. Todo ha vuelto a la normalidad política de este país con la vista puesta en las tres convocatorias electorales a la vuelta de la esquina. La primera está reservada para el País Vasco, el próximo día 21. Una cita importante donde el PSE de Pedro Sánchez servirá de comodín para decantarse por el PNV de Andoni Ortuzar, o por la formación política de Arnaldo Otegi, EH-Bildu, por los favores recibidos. Una decisión difícil por la que Sánchez deberá pasar con vistas a su continuidad en el Gobierno de la nación porque no debe olvidar que ambas formaciones le llevaron a la Moncloa. A poco más de un mes de estas elecciones vascas, los catalanes están llamados a las urnas en las que Pedro Sánchez, completamente entregado en favor de la amnistía a Puigdemont, y en agradecimiento por los votos recibidos de ERC en su investidura, le ponen en una situación incómoda con un Salvador Illa que tiene como contrincantes a un crecido Puigdemont y a un Pere Aragonés que no quiere perder el sillón de la Generalidad. Y, por si fuera poco, el caso Ávalos-Koldo, que quedó suspendido durante la Semana Santa; y el caso de Alberto González Amador –pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– que empezó a tomar consistencia por las mismas fechas, seguirán animando el espectáculo mediático con las dos comisiones de investigación propuestas por el PP en el Senado y por PSOE en el Congreso, a cuenta de las posibles mordidas con las compras de mascarillas durante la pandemia de covid 19. El espectáculo está servido. La «alfombra roja» por la que desfilarán los personajes de ambos partidos no dejará a nadie indiferente y será pasto para alimento de columnistas y contrastes de pareceres en tertulias de radio y televisión. Cómo se ve, todo un espectáculo mediático que nos tendrá entretenidos en los próximos meses en favor de dos comunidades autónomas que solo quieren liquidar la unidad de España y dinamitar el orden constitucional.

