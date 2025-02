Comenta Compartir

Sí, Cataluña, se va. Después de ver a un presidente del Gobierno entregado a las aspiraciones de los independentistas, tras el último chantaje de ERC, ... para conseguir la cesión del cien por cien de todos los impuestos a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalidad, bien se puede decir que el «pescado» de la independencia de Cataluña está más que vendido. «Todo tiene su fin», fue una canción de los Módulos, en los años setenta. Creo que las reivindicaciones de los líderes separatistas de Cataluña están llegando a su fin a falta del último asalto que les queda para desconectarse del resto de España: el referéndum. Los líderes de ERC y de Junts están jugando bien sus cartas; han visto el momento y la debilidad de Pedro Sánchez y se han lanzado a la yugular de manera inmisericorde para conseguir sus ansiadas aspiraciones soberanistas. Las cesiones que hicieron los anteriores presidentes del Gobierno no tienen nada que ver con lo que está haciendo Pedro Sánchez a espaldas de los españoles de uno u otro signo político. Sánchez está mercadeando con algo que no le compete, que es la soberanía del pueblo español reflejada en nuestra Constitución, por cierto, de la que ellos se valen, por garantista, para insultar y menospreciar al jefe del Estado cuando se les brinda la ocasión. No, señor Sánchez, usted no está siendo el presidente de todos los españoles. Su obsesión por seguir en el machito de la Moncloa le está llevando por unos derroteros poco convincentes. El otro día, en la presentación del balance de su gestión al frente del Gobierno, se le vio tan feliz y tan entusiasmado con la negociación para traspasar toda la administración de impuestos a Cataluña que casi se le escapa ante los medios de comunicación que estaría dispuesto a darles la independencia por el bien de la cacareada concordia y convivencia. Convivencia que no se rompió con Mariano Rajoy, como dejó caer ante los medios al culpar de lo sucedido en Cataluña al PP. La convivencia se rompió cuando Rajoy rechazó 'in situ' la propuesta que le hizo Artur Mas y que usted acaba de ceder a ERC sin consultarlo ni tan siquiera con las bases de su partido. Si Cataluña se va, usted será el máximo responsable. Tiempo al tiempo.

