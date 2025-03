Batacazo de Pedro Sánchez

Comenta Compartir

El batacazo que se ha dado el cabeza de lista del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido contundente a pesar del incesante ... apoyo recibido por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante toda la campaña electoral. Nunca el Partido Socialista había tenido tan baja representación en unos comicios autonómicos desde que se aceptará el sistema parlamentario autonómico en este país. Ni el intento de culpar al PP de los «pelets» que llegaron a las costas de Galicia, por el vertido accidental de unos contenedores de carga en aguas de Portugal; ni la oferta de construir en los astilleros del Ferrol, un nuevo buque para la Armada Española, el 24 de enero; ni los 269 millones de ayuda al campo español en plena huelga de los agricultores y ganaderos para paliar las pérdidas del sector, durante la campaña electoral, han servido para movilizar el voto hacia su partido en Galicia. ¿Será que los gallegos conocen bien las triquiñuelas de un Pedro Sánchez mentiroso y falsario? Tampoco ha salido bien parada su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con su representada, Marta Lois, al no obtener escaño en la Xunta de Galicia, después de su visita «ad limina» al Papa Francisco en su intento de mitificar su propia imagen de mediadora internacional. La querencia de Pedro Sánchez hacia los nacionalistas está siendo su talón de Aquiles. ¿Qué pretendía Pedro Sánchez con su apoyo encubierto al Bloque Nacionalista Gallego? Tener un resorte más para su deriva de llevar a España a la ruptura total con un tercer frente independentista. Desde que Pedro Sánchez se hiciera, de aquella manera, con la presidencia del Gobierno, no ha dejado de jugar contra la unidad de España. Vive completamente al margen de lo que España necesita en estos momentos: unidad y cohesión entre todas las fuerzas políticas de este país para no dejarse llevar por la deriva insaciable de un independentismo que no pretende otra cosa que romper el consenso de unidad que nos dimos con la Constitución de 1978.

Cartas a la directora