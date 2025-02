La ambigüedad de Sánchez

Comenta Compartir

Pedro Sánchez es el más claro exponente de lo que es la ambigüedad. Ha sido un personaje astuto que ha sabido moverse con agilidad y acierto durante su más de cinco años al frente del Gobierno y de la dirección nacional del PSOE. Con esa ... actitud del no; pero sí, y del sí, pero no, Sánchez ha ido capeando la situación con el apoyo incondicional de unos socios que han preferido mirar para otro lado antes que ver perjudicados sus intereses nacionalistas. Por un lado pacta, dialoga y se reúne con los emisarios políticos del fugado Puigdemont y, por el otro, negocia con ERC los votos de su permanencia en el Gobierno. Pedro Sánchez no ha sido nunca coherente ni consecuente. Su confesión publica de que cambia de opinión para no aceptar que ha mentido, descubre al personaje cínico que lleva dentro. ¿Es autoritario? Por los cuatro costados. El Congreso de los Diputados lo tiene a su servicio, por aquello de la mayoría parlamentaria y con el apoyo de la presidenta. La Fiscalía General del Estado depende, según sus palabras, de él. En el Tribunal Constitucional tiene puesto de presidente a un hombre de su total confianza. Al poder judicial lo sataniza despectivamente sin que se le mueva ningún músculo de la cara. Su fijación con la guerra civil es su obsesión patológica cuando está en ciernes una cita electoral, y su constante desprecio hacia el PP lo confiere como un presidente prepotente y arrogante que cree que todo debe girar en torno a él. Fue ambiguo al principio de la invasión de Rusia sobre el estado soberano de Ucrania, lo sigue siendo con el conflicto entre Israel y Hamás, y lo está siendo con Bildu aún reconociendo que fue un grupo terrorista que escribió para siempre la crónica más negra de este país en democracia. Dicho cuanto antecede, habría decir ya cuánto hay en Pedro Sánchez de verdad, falso o ambiguo después de todo lo visto en estos cinco años de entrega al servicio de los que odian a España.

Temas

Cartas a la directora