El absolutismo de Sánchez

No pasa un solo día que no se hable de una nueva concesión del Gobierno de Pedro Sánchez, mediante chantaje, a la Generalidad de Cataluña. ... Habría que hacer un histórico de todas las concesiones que ha hecho durante sus más de siete años a cuenta de los siete votos de Junts, más los de ERC. Cada uno por separado, han ido sonsacando cuanto han podido a un debilitado Sánchez, que no ha dejado de ceder ante la presión de unos partidos que odian a España por sistema. La última concesión, la de la distribución de los menas (menores no acompañados), tan dispar y maliciosamente consensuada con el prófugo de la justicia española, Puigdemont, ha vuelto a poner de manifiesto su tributo de vasallaje al que se ve sometido todo un presidente del Gobierno por un Puigdemont que se vale de un presidente que sólo quiere más poder al precio que sea. Y, todo esto, el mismo día en el que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, rehuyó hacer una rueda de prensa en el Congreso si estaba presente la bandera de España. Dijo ante los presentes: «Con esa bandera, no» en clara alusión a la bandera de España. Me pregunto: ¿es que no hay en el Gobierno de España alguien que pare esa grave ofensa de desprecio al símbolo nacional de los españoles? ¿Es que Sánchez no se da por ofendido con esa actitud de odio? No es la primera vez que la portavoz de Junts ofende con su desprecio a la bandera de España. Dijo, en aquel momento, que la bandera de la UE la representaba más que la española. A Pedro Sánchez, deduzco, no le importa España, ni el Congreso, ni el Senado, ni la oposición. Su comportamiento es egocéntrico, autocrata y absolutista. Selo le interesa el ordenó y mando al puro estilo de gobiernos autoritarios que se valen de los decretos ley para hurtar el debate y la opinión de los demás grupos políticos.

Cartas a la directora