El «hermanísimo» de Sánchez

Con la espantada del «hermanísimo» del presidente del Gobierno, del cargo que ha ocupado desde 2017 en la Diputación de Badajoz, la entidad se ha quitado de encima un marrón que ya tufaba a trato de favor por ser hermano de quien era. Desde el ... primer momento, la susodicha plaza para ocupar un puesto relevante de divulgación musical en la Diputación de Badajoz –feudo del PSOE desde hace más de cuarenta años– ha estado en entredicho desde que se supo que el agraciado era el hermano de Pedro Sánchez. Todo ha sido oscuro. Empezando por el enigma de: ¿ dónde tributaban sus ingresos? y ¿dónde estaba su domicilio, en España o en Portugal? A partir de ahí, todo fue un cúmulo de irregularidades y contradicciones en torno a la figura del «hermanísimo» del presidente del Gobierno llegado a Badajoz por arte de birlibirloque. La dubitativa declaración del «hermanísimo», ante la magistrada, Beatriz Biedma, que instruye el sumario, dejó al investigado sin argumentos defensivos de cuanto se le acusa. Quedó más que demostrado que, detrás de todo el montaje de la adjudicación para ocupar el alto mando en la Oficina de las Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz, estaba la sombra alargada de su hermano, cómo lo está detrás de los negocios poco éticos de su mujer, Begoña Gómez. David Sánchez Pérez-Castejon –del que el presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, no sabía que era hermano de Sánchez, cuando se hizo la selección– no ha sido nadie en el mundo de la dirección de orquesta, quiero decir: alguien de reconocida trayectoria musical; la prueba es de que, en sus más de siete años al frente de la Oficina de Artes Escénicas, no ha trascendido nada digno que pudiera ser tenido en cuenta, solo el rédito económico que le reportaba su misterioso cargo de alta dirección en la Diputación de Badajoz.

Cartas a la directora