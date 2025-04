La generosidad de Sánchez

Comenta Compartir

Quién se iba a imaginar que sería Pedro Sánchez, el sexto presidente del Gobierno, el que, a cambio de unos cuantos votos para seguir gobernando ... este país, se iba a convertir en el presidente más generoso de cuantos le han precedido en la Moncloa. Su generosidad con los que odian a España alcanza cotas inimaginables. Su dependencia de partidos como Bildu, ERC, Junts y PNV, que solo piensan en sus parroquias sin importarles nada más es un ejercicio de irresponsabilidad democrática. Los intereses de esos partidos excluyentes no pueden estar por encima de los intereses generales del resto del país. La celeridad de Pedro Sánchez para abordarlos, cuando tiene sobre el horizonte un posible revés para sus aspiraciones de seguir en la Moncloa, llama mucho la atención, cuando hay tantas cosas que solucionar a nivel nacional. Extremadura, por ejemplo, sufre un gravísimo problema de comunicación por tren con continuas incidencias en el servicio. Durante sus más de seis años de Gobierno, no se ha dignado tomar en serio ese grave problema, en comparación con la celeridad que tiene cuando los problemas afectan a Cataluña y al País Vasco. Sánchez no debe olvidar, aunque él no lo crea, que es el presidente de todos los españoles, le hayan votado, o no. Su última claudicación ante las exigencias de EH Bildu de anular algunos puntos de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido su propia traición sobre lo que pensaba de ella cuando no necesitaba los votos de la coalición etarra para su proyecto político. Si hace unos pocos días Pedro Sánchez apañó con ERC la cesión de todos los impuestos a Cataluña para hacer presidente de la Generalidad de Cataluña a Salvador Illa y unos cuantos meses, Sánchez se sacó de la manga una Ley de Amnistía para satisfacer al prófugo-golpista, Puigdemont, ¿qué se puede esperar ya de un presidente del Gobierno que actúa con generosidad, bajo chantaje, en favor de los que quieren destruir España? Cualquier cosa, mientras sus votos sigan siendo moneda de cambio.

Cartas al director