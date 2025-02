Foto y visita de Pedro Sánchez

Tras las fotos de la vergüenza y la ignominia con la portavoz de Bildu y de Junts, en la preceptiva ronda de consultas para asegurarse ... su posible investidura, Pedro Sánchez, vino a Extremadura el sábado en busca del aplauso fácil entre sus incondicionales extremeños.

Quién pensara que Sánchez no iba a traspasar las rayas rojas, estando en juego volver a ser el inquilino de la Moncloa, es que no conoce al personaje en cuestión. Sánchez no conoce el honor de la palabra dada. Cómo ha cambiado el PSOE de los cien años de honradez desde aquella tarde-noche del 11 de marzo de 2004, cuando el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba dijo la infame frase, refiriéndose al PP, tras los terribles atentados en los trenes de Atocha: «Los españoles no se merecen un Gobierno que les mienta». Sánchez no ha hecho otra cosa que mentir durante la legislatura pasada, ha devaluado la verdad y ha dado carta de naturaleza a la mentira.

A Alfonso Guerra se lo llevaron por delante los apaños de su hermano Juan con lo del chiringuito en la Junta de Andalucía. A Felipe González se lo llevaron por delante los escándalos de corrupción. A Rodríguez Zapatero se lo llevó por delante la crisis económica que no quiso reconocer. A Pedro Sánchez no se le lleva por delante nada. Ni los indultos a los golpistas catalanes, ni la subida de los precios, ni los engaños a los españoles. A Sánchez solo le interesan los votos de todos los que quieren destruir España para seguir gobernando.

El sábado Sánchez vino a Extremadura después de estrechar la mano de la portavoz de Bildu y de Junts. ¿Para qué vino? Para nada. La despoblación sigue su curso por falta de industrias. Los negocios se siguen cerrando por falta de expectativas, y los trenes de la vergüenza se siguen averiando cada dos por tres después de la bochornosa inauguración de la LAV con bombo y platillo el 18 de julio de 2022. Un cúmulo de despropósitos de un presidente con una región cada vez más olvidada y de la que solo le importan sus votos para después conceder las exigencias que le demandan los separatistas vascos y catalanes.