Comenta Compartir

Sí, enhorabuena, señor Vara, por los dos regalos recibidos tras ser desbancado, democráticamente, de la Presidencia de la Junta de Extremadura en las pasadas elecciones ... autonómicas del 28 de mayo. El primer regalo le llegó de su propio grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura al designarle, de manera directa, senador nacional. Toda una envidiable designación para cualquier político que esté ya en el ocaso de su carrera política. El segundo regalo le llegó del Palacio de la Moncloa, al proponerle Pedro Sánchez –por sus servicios prestados– para una de las vicepresidencias de la Mesa del Senado. ¡Qué mal se está en la oposición, señor Vara! No entiendo nunca, ni entenderé, el porqué de los políticos que cuando pierden las elecciones ante el oponente huyen despavoridos como si la labor en la oposición les degradase. No, señor Vara, su puesto –dignamente votado– no está en Madrid, está en el banco de la oposición de la Asamblea de Extremadura. Usted se debe a los muchos extremeños que le votaron y depositaron en usted su confianza. Marcharse a Madrid es un desprecio al votante que usted mismo representa. Está muy bien el regalo que le ha hecho su partido y su compañero Pedro Sánchez, pero estaría mucho mejor que su experiencia y conocimiento de Extremadura contará con su presencia. Las aspiraciones de los separatistas, de los nacionalistas y del señor Puigdemont, prófugo de la justicia, a usted no le deben importar nada. Ellos tienen una llave maestra que les permite obtener cuánto quieran de Sánchez. Usted, en la vicepresidencia segunda del Senado, no puede hacer nada. Su sitio, señor Fernández Vara, está en Extremadura para construir, en lo posible, junto al resto de las fuerzas, una Extremadura más fuerte y más próspera. Por todo ello, señor Fernández Vara: ¡enhorabuena por su nuevo cargo en el senado! Le deseo lo mejor; pero no olvide de que aquí, en Extremadura, está su gente. Esa gente a la que usted, por sumisión a Pedro Sánchez, les ha dado la espalda.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión