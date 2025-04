Comenta Compartir

Durante estos días de descanso estival y calor sofocante, con temperaturas extremas de más de 40 grados, he querido volver a leer el libro de ... Nieves Herrero 'Esos días azules' para aunar y coser definitivamente qué hubo de aquel amor oculto entre don Antonio Machado y Pilar Valderrama. En mi primera lectura, cuando se puso el libro a la venta en todas las librerías de España, me pareció muy interesante. La escritora fue construyendo una bonita historia de amor un tanto desconocida. No sé cuánto hay de verdad o de ficción en su libro; pero lo que sí sé es que me enganchó desde el principio hasta el final. El relato, bien construido, atrae al lector. Lo va conduciendo poco a poco desde los primeros diálogos para hacerle más amena y entretenida la trama argumental. El personaje central, sobre el que gira toda la novela, es Pilar Valderrama, el amor secreto que tuvo don Antonio Machado tras la muerte de su joven esposa, Leonor Izquierdo, a los pocos días de haber contraído matrimonio. El poeta sevillano se encuentra abatido, triste y apenado por la ausencia de Leonor y es en esos momentos de soledad y angustia cuando escribió uno de los versos más sentidos de toda su poesía: «Señor ya me arrancaste lo que más quería / Tu voluntad se hizo contra la mía / Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar».

Nieves Herrero nos ha dado a conocer «el otro amor» que ocupó el corazón de don Antonio Machado en su otro momento de su vida. Si Leonor fue la brisa fresca que ilusionó al poeta –Leonor contaba 15 años; el poeta, 34–, Pilar Valderrama fue la mujer madura que le ayudó a reencontrarse con el amor que surge inesperadamente en el corazón. Las hojas verdes de su poema 'A un olmo seco' le han vuelto a brotar al viejo profesor con las lluvias de abril y el sol de mayo. Toda una metáfora del renacer de la enamorada ilusión. Nieves Herrero reconstruye esta fascinante historia de amor al mismo tiempo que nos conduce por páginas llenas de personajes de un tiempo convulso en una España indecisa entre la fracasada monarquía de Alfonso XIII , la esperanzada proclamación de la Segunda República y el inicio de la guerra civil. Una apasionante historia de amor llevada, por ambas partes, con la mayor cautela ante la opinión pública de una sociedad conservadora con bastantes prejuicios moralistas. El libro de Herrero nos descubre ese espacio íntimo de don Antonio Machado, desde la muerte de su joven esposa, Leonor, hasta los últimos días de su huida y exilio en la localidad francesa de Colliure. No sé cuánto hay de realidad o ficción en el libro de Nieves Herrero, lo que sí sé es que me ha sabido mantener la atención de un personaje siempre leído y admirado.

