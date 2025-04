Comenta Compartir

No me perdonaría, jamás, si en esta carta, no hiciera mención al recién fallecido, y Premio Cervantes, Mario Vargas Llosa, tan ligado a este Día ... del Libro. Las hojas nuevas de una nueva primavera nos traen las otras hojas, las de los libros que salen a la calle en un día exclusivamente dedicado a él. Es el día en el que el libro hace acto de presencia para recordarnos que es parte de nuestras vidas. El libro no es cualquier cosa. No es un objeto inanimado. Sin él, la cultura de los tiempos hubiera sido desconocida. Gracias al libro, aunque hayan surgido nuevos terminales de lectura, el mundo y la sabiduría le deben gratitud por su mucha aportación a la humanidad a través de los tiempos. Este 23 de abril, cuya fecha fijada es para celebrar el fallecimiento del autor de 'El Quijote', y por coincidencia con el de William Shakespeare, es el día en el que los escritores y lectores toman un primer contacto tras el parón del invierno y con la vista puesta en la próximas Ferias del Libro. Es el día, también, en el que se entrega el Premio Cervantes de las Letras españolas a aquellos escritores reconocidos que tienen su obra escrita en castellano. Es el día en el que la lectura continuada de 'El Quijote' en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y felizmente extendida por toda España, me hace recordar aquella lectura «en corro» de la obra de Cervantes en la escuela de mi pueblo. El libro es ese amigo que siempre está ahí, esperando. Sin pedir nada a cambio, solo su mutua complicidad cuando el silencio de la noche se hace propicio para su lectura. Fue un acierto elegir el 23 de abril para celebrar el Día del Libro. Nadie como Cervantes para significar este día. En 'El Quijote' está condensada toda la genuina idiosincrasia del carácter español: humor, sarcasmo, consejos, sentencias... Toda una amalgama de encuentros y desencuentros, aventuras y desventuras entre los dos personajes más universales de nuestra literatura y, por ende, el libro de todos los libros. ¡Feliz Día del Libro!

