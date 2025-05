La Babel del Congreso

Comenta Compartir

El día 19, la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, dio carta blanca a las lenguas cooficiales, saltándose el Reglamento de ... la Cámara, cómo resultado del chalaneo entre Pedro Sánchez y los separatistas catalanes, vascos y gallegos. Fue un día triste para España y un día de júbilo para los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos al conseguir poder expresarse en el Congreso en su lengua vernácula, hasta ahora limitada a su ámbito autonómico. Y día triste para la lengua común de los españoles al permitirse la demanda de unos políticos que buscan con ello no el conocimiento de la riqueza del idioma; sino la de ir construyendo una barrera al común entendimiento que nos dimos con la aprobación de la Carta Magna en 1978. Fue un esperpento ver en la sesión Plenaria del día 21 cómo algunos políticos, conocedores de nuestra lengua común, la ignoraron y la menospreciaron en el lugar donde reside la soberanía del pueblo español sin distinción alguna. Las lenguas cooficiales tienen su propio espacio en su comunidad, y tienen el deber de convivir con el español sin que esté merme su legitimidad como lengua oficial del Estado en todo el territorio nacional. La traducción de una lengua cooficial a alguien que comparte la misma lengua común es un disparate. Cuánto se ganó con la unificación de la moneda única en los países pertenecientes a la UE, qué gran lección de unidad supuso aquello y qué gran acierto el acuerdo Shengen para eliminar fronteras, mientras que aquí, veinte años después, estamos levantando ese muro para agradar a unos políticos de tres al cuarto que quieren construir su propio mundo. Si los vascos, los catalanes y los gallegos quieren disfrutar de su lengua en sus parlamentos, me parece muy bien; pero por favor, que no hagan más el ridículo convirtiendo el Congreso en una nueva torre de Babel cuando tan fácil es entenderte de tú a tú en este maravilloso país.

Cartas al director