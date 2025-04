Comenta Compartir

El pasado día 8 se celebró el 150 aniversario del nacimiento del más grande escritor del pasado siglo XX: 'Azorín'. Si el pasado año, la ... efemérides literaria estuvo dedicada a la figura del escritor vasco Pío Baroja, este 2023 está consagrado para recordar al escritor alicantino José Martínez Ruiz: 'Azorín', por igual motivo que el de Pío Baroja. Entre ambos, un año de diferencia. Ambos escritores, junto con otros, marcaron una época de esplendor para las letras españolas en un momento delicado y difícil para España. El hecho más doloroso fue, sin duda, la pérdida de nuestras últimas colonias de América y Oceanía. Motivo por el cual vio su luz el espíritu del 98 promovido por Azorín. Mi devoción por el maestro Azorín me viene de años atrás. Un buen día de 1967, paseando por la Cuesta de Moyano, de Madrid –en ese lugar sagrado donde es un placer buscar y rebuscar entre los muchos libros que allí se amontonan– me encontré con un ejemplar de uno de sus libros más conocidos: 'La voluntad', publicado en 1902 por la editorial Renacimiento. Desde aquel día me fui haciendo con muchos de sus libros hasta tener una pequeña biblioteca del maestro de la prosa castellana. En mi repentina devoción a Azorín, también tuvo algo que ver el recordado escritor extremeño Pedro de Lore, un azoriniano de pro cuya escritura y estilo guardaba cierta similitud con la del maestro del 98.

La prosa de Azorín era limpia, clara, exacta. Jugaba, como ningún otro, con el verbo y el adjetivo en su justo termino. Fue, ante todo, un escultor de la palabra al servicio del lenguaje. La narración descriptiva cobraba con su pluma la visión óptica del paisaje, de la puesta de sol o de una sala de estar. La minuciosidad de cada rincón se hacía palpable en su narrativa. Nadie ha mirado la muda realidad y el secreto de las pequeñas cosas cómo lo hizo él. Cualquier objeto, por pequeño que fuera, no se le pasaba desapercibido a la hora de construir la escena del relato. Azorín, maestro y mentor de la Generación del 98, no podía ser obviado en el 150 aniversario de su nacimiento –8 de junio de 1873–. Entre sus obras literarias destacan: 'Antonio Azorín', 'Las confesiones de un pequeño filósofo', 'Los pueblos', 'Lecturas españolas', 'La ruta de Don Quijote', 'Clásicos y modernos' etc. Todo un escaparate bibliográfico que bien merece ser leído y releído para captar toda la belleza de una prosa inigualable. Azorín pesaba y medía las palabras. Ni una de más, ni una de menos. Conjuga todos los estilos: fue ensayista, dramaturgo, crítico literario y uno de los mejores periodistas del siglo pasado. Fue anarquista y liberal. Campeó los avatares de unos tiempos convulsos, pero al final nos quedó su gran obra escrita que es lo que importa de todo escritor. Vaya, pues, mi agradecimiento y mi reconocimiento en este memorial de su 150 aniversario de su nacimiento al insigne escritor que tanto me marcó desde aquel remoto día de 1967 con la lectura de 'La voluntad'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión