Abascal se ha equivocado

Sí, Santiago Abascal se ha vuelto a equivocar. Se ha equivocado casi siempre; pero esta vez ha superado los límites de la equivocación al romper ... con el Partido Popular, en aquellas comunidades autónomas en las que había un acuerdo suscrito de gobernanza. Una equivocación que puede traerle consecuencias imprevisibles en un futuro más o menos inmediato. Los motivos, no se corresponden con la gravedad de la repentina decisión.

Desde ya mismo, Pedro Sánchez dispone de una puerta abierta para hacerse con las autonomías que no pudo ganar el pasado año si emplea, con acierto, su astucia y seducción. La trayectoria política de Vox está sembrada de continuos enfrentamientos dialécticos con el Partido Popular y muy directamente con Alberto Núñez Feijóo, desde su escisión, de aquella manera, tras los sucesos de Cataluña y el intento de separarse del resto de España. En aquel momento, Abascal creyó encontrar debilidad en un Partido Popular indeciso ante la acometida del nacionalismo y se lanzó a la batalla política con el apoyo de unos votantes hartos de un nacionalismo crecido y una derecha acomplejada. Desde aquel momento, contra aquella situación, Abascal, ha venido abanderando una política de exclusión de todo aquello que se considera ya encauzado en una sociedad democrática y permisiva.

Santiago Abascal, cada vez que habla, trasmite odio, enfado y crispación. Habla de un patriotismo trasnochado, caduco. Él mismo se está marginando de la sociedad. Su obsesión contra Núñez Feijóo es patológica. Lo que pudo ser un apoyo para desbancar a Pedro Sánchez, ha devenido en cerrar cualquier expectativa de cambio en este país. Los insultos y las agresiones despectivas de «derechita cobarde» al Partido Popular no han sido nunca puentes de entendimiento, al contrario, sino palos en las ruedas en favor del sanchismo. No sé en qué deparará este órdago de Abascal contra el PP por haber aceptado el reparto de 347 menores no acompañados a la península por solidaridad y coherencia; lo que sí sé es que esta película dirigida por Abascal presagia un final como el que ya tuvieron en su día Ciudadanos y Podemos.