Día del Padre o Día de la persona especial. Controversia «habemus». Basta que a una maestra se le haya ocurrido manifestar esa propuesta para que ... hayan salido desde las cavernas vociferios, gruñidos e insultos varios.

Sinceramente, al margen de las tonterías del día del calabacín o calabazón, de la croqueta, la tortilla, el cuñao, el maestro y el larguísimo etcétera que queramos, tiene su tradición el día de la Madre –que no hay más que una–; y del Padre, que genera más dudas. No sé si es un invento de El Corte Inglés o tiene más historia. Lo que sí tengo claro es que celebrarlo el día de San José no deja de ser paradójico.

Porque ahí cuadra plenamente lo de «persona especial». San José era más que talludito, la Virgen María una adolescente y el matrimonio, entiendo, «de conveniencia». Y llega un niño. Y no pasa nada. ¿Era San José un padre o una «persona especial»?

Sigo en Galicia, aunque ya muy próximo a regresar. Y he faltado en Cáceres al homenaje y recuerdo de un buen amigo: Pepe Higuero. Pero lo he recordado en su segunda patria.