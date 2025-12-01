Una logia con historia

La presencia de la masonería en la Baja Extremadura, así como la relevancia de sus miembros está contrastada. La primera logia de la que tenemos ... información documentada es la Luz de Extremadura, que se constituyó en 1872. Tuvo corta vida. Varios obreros cambiaron su residencia, de modo que al año siguiente abatió columnas. Varios hermanos de ella, años más tarde, constituyeron, en julio de 1877, la logia Pax Augusta de Badajoz. Abatió columnas ésta en la primavera de 1893. El papel de los masones en la sociedad badajocense fue muy destacado. En poco más de 3 lustros cobijó bajo sus columnas a no menos de 106 hermanos, la flor y nata de la burguesía progresista badajocense: 22 universitarios, de ellos 11 bogados, 6 médicos, 2 catedráticos, 1 arquitecto, 1 farmacéutico 1 veterinario, 13 militares, 6 profesores, 2 de ellos maestros. Los secretarios de la Diputación y del Ayuntamiento también formaron parte de la logia.

En marzo de 1881, Anselmo Arenas fundó y Narciso Vázquez dirigió el periódico El Autonomista Extremeño. Fue el órgano del federalismo extremeño que defendía el ideario de Pi y Margall en nuestra región. Fue un periódico bisemanal. Tuvo corta y accidentada vida. Fue condenado por el obispo salvaterreño Fernando Rivera y Vázquez. De alguna manera fueron los hombres que hacía El Autonomista unos adelantados a lo que es hoy Extremadura.

En El Magisterio Extremeño propiedad y dirigido por Miguel Pimentel en 1881 cartas abiertas sobre la enseñanza laica sosteniendo una larga y sonada en defensa de ella. Años más tarde, en 1887, desde las páginas del Diario, reanudaría la polémica Anselmo Arenas.

Miembros de la logia Pax Augusta fundaron y dirigieron el Diario de Badajoz, que defendía un programa de modernización y secularización de la vida pública. Desde sus páginas defendieron la separación Iglesia-Estado, el matrimonio civil, el divorcio, el sufragio universal, el jurado, la cremación de cadáveres. Fue el vehículo difusor de las ideas democráticas, laicistas y librepensadoras, así como órgano de expresión del republicanismo federal y coalicionista y defensor de la federación con Portugal. Eminentes miembros de la logia fueron directores, administradores y redactores del periódico. También fue condenado por el obispo Ramírez.

La influencia de los masones en la prensa de la época fue notable. Amén del Diario, Rubén Landa estuvo al frente de La Crónica e Isidoro Osorio de La región Extremeña. También la antimasonería tuvo destacable difusión con el citado Avisador de Badajoz, La Lid Extremeña y El Adalid Extremeño.

El punto álgido del taller se produjo en el verano de 1884 cuando llegaron a formar parte del mismo 65 hermanos, aunque 6 militares y 2 civiles estaban exiliados por el fracasado pronunciamiento del 5 de agosto de 1883. No consta que la logia estuviese involucrada, pese a que el jefe en Badajoz, el teniente coronel Serafín Asensio Vega, y el alcalde Regino Izquierdo estuvieran afiliados a la Pax Augusta. El periódico promasónico Diario de Badajoz siempre lo negó frente a las acusaciones del semanario integrista El Avisador de Badajoz. Algunos vieron a la Asociación Republicana Militar como una rama de la masonería. En el sumario del Consejo de Guerra no consta implicación alguna.

Miembros de la Pax Augusta desarrollaron una importante labor en el establecimiento del Monte de Piedad. En Badajoz era una auténtica necesidad. Su establecimiento favorecería a toda la población, especialmente a las clases media y baja, ya que la liberación de los intereses en 1856 había encarecido el dinero de un modo increíble, proliferando las casas de préstamo y haciendo caer a las clases más menesterosas en las garras de la usura. El proyecto de estatutos se discutió en la logia. En enero de 1881 Federico Abarrátegui presentó una proposición. Se formó una comisión de la que formaron parte Anselmo Arenas y Miguel Pimentel quienes, en abril del mismo año, presentaron el proyecto a la Real Sociedad de Amigos del País al ser admitidos como socios.

Se preocuparon también los hermanos de la logia Pax Augusta de la vivienda. A tal efecto constituyeron en abril de 1882 la 'Sociedad Constructora de Casas'. El objetivo era «conseguir que las clases menos favorecidas por la fortuna» pudieran llegar a ser propietarias de fincas urbanas; de modo que las casas que edificase la Constructora se venderían a pagar en 20 años y en cuotas mensuales. Las casas que edificó la constructora comprendían la manzana que está entre la C/ Espronceda y la C/Ramón y Cajal.

El Liceo de Artesanos, ejemplo de la sociabilidad de la menestralía badajocense, lo presidió durante muchos años hasta su muerte Isidoro Osorio, miembro de la logia, patricio extremeño, abogado muy respetado y querido en Badajoz.

De 56 hermanos de logia Pax Augusta, poco más de la mitad, sabemos la militancia política: 48 eran republicanos y 8 monárquicos. En ella convivieron y trabaron amistad liberales y republicanos como Ceballos Solís, diputado a Cortes y gobernador Civil de Ciudad Real y Rubén Landa, republicano, director de La Crónica, decano del Colegio de Abogados. Cabe señalar una ideología democrática común. Todos ellos convivieron fraternalmente y tejieron vínculos personales al margen de la militancia política, en pro de la modernización y secularización Extremadura.