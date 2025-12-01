HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 30 de noviembre, en Extremadura?

Una logia con historia

Francisco López Casimiro

Doctor En Hª. Contemporánea Y Autor De 'masonería Y Republicanismo En La Baja Extremadura'

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

La presencia de la masonería en la Baja Extremadura, así como la relevancia de sus miembros está contrastada. La primera logia de la que tenemos ... información documentada es la Luz de Extremadura, que se constituyó en 1872. Tuvo corta vida. Varios obreros cambiaron su residencia, de modo que al año siguiente abatió columnas. Varios hermanos de ella, años más tarde, constituyeron, en julio de 1877, la logia Pax Augusta de Badajoz. Abatió columnas ésta en la primavera de 1893. El papel de los masones en la sociedad badajocense fue muy destacado. En poco más de 3 lustros cobijó bajo sus columnas a no menos de 106 hermanos, la flor y nata de la burguesía progresista badajocense: 22 universitarios, de ellos 11 bogados, 6 médicos, 2 catedráticos, 1 arquitecto, 1 farmacéutico 1 veterinario, 13 militares, 6 profesores, 2 de ellos maestros. Los secretarios de la Diputación y del Ayuntamiento también formaron parte de la logia.

