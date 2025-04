Privatizaciones en Badajoz

Comenta Compartir

Hace un par de semanas me dirigí por este mismo medio al Ayuntamiento de Badajoz con una pregunta: ¿por qué no se atienden las fuentes ... ornamentales y se reponen árboles en Badajoz? El estado que presentan la mayoría de las 44 fuentes pacenses es lamentable. Sin funcionar desde hace meses, sucias, con latas, plásticos y otros objetos en sus vasos, ofrecen un desagradable aspecto de dejadez y abandono. Pasado el tiempo sin recibir respuesta he podido averiguar que, como casi todo lo que hace últimamente el Ayuntamiento pacense, lo hace mal. Obsesionado con las privatizaciones de todos los servicios municipales, también ha intentado hacerlo con el mantenimiento de las fuentes, pero es tal su torpeza que ni tan siquiera con un contrato se actúa de forma transparente y da lugar a la presentación de un recurso por parte de una de las empresas en liza. La situación actual es que no se cuenta con personal para mantener el servicio ni puede actuar la empresa elegida por el consistorio (Imesapi) para realizar su puesta a punto. Son muchas las fuentes afectadas, muchos los meses transcurridos y mala la imagen que la ciudad ofrece. Parece que el Ayuntamiento pacense pretende privatizar todos los servicios municipales pese al mal resultado que se obtienen con estas privatizaciones. Últimamente la grúa municipal, las rotondas y medianas (donde se están talando infinidad de árboles sin reposición dejando medio metro de tronco a la vista para afear aún más la ya deteriorada imagen), etc. Entiendo que cuando un ayuntamiento actúa con privatizaciones es por incompetencia e incapacidad de sus gestores. Si pudieran privatizarían hasta la Policía Local, pues ya conocemos los vergonzosos últimos episodios acaecidos en nuestra ciudad.

Siempre se dijo que una retirada a tiempo es una victoria. Aplíquense el cuento.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión