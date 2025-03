En Badajoz hay fuentes ornamentales que no funcionan hace meses, acerados levantados o inexistentes, jardines y parques sucios y abandonados, inseguridad ciudadana ante la falta ... de Policía Local, cientos de parterres vacíos desde hace años, insuficiente alumbrado de suelo y farolas en todas las rotondas de Badajoz, obras acabadas que muestran sus defectos a los pocos días de su terminación, imposibilidad de montar nuevas industrias en nuestros polígonos hasta 2025 por falta de previsión y potencia eléctrica ; suciedad en barriadas... ¿Por qué se siguen cegando alcorques en lugar de efectuar replantaciones como se hace en cualquier otra ciudad, y más aún con las temperaturas existentes en esta región?

Badajoz está reñido con la estética y funcionalidad hace bastantes años y todos hemos pensado cuando estamos fuera que cualquier ciudad que visitamos nos gusta más que la nuestra y ofrece un más prestaciones, servicios de todo tipo, y la belleza suficiente para resultar atractiva e ir a visitarla. En Badajoz no ocurre esto, pese a que hablamos de turismo como si en una ciudad llena de experiencia turística viviéramos. ¿Qué podemos mostrar de nuestra ciudad? ¿Nuestro lamentable y abandonado Casco Antiguo? ¿Nuestro sucio y moribundo río Guadiana?... que tenemos decentes para poder lucir en nuestras calles?

Repito la pregunta del título, ¿qué está ocurriendo en Badajoz desde hace años? Siempre pensé que cuando un grupo político no funciona por incompetencia en las funciones que tienen asignadas, por vergüenza y dignidad deberían dimitir y marcharse a sus casas y dejar su lugar a otros capaces de hacer lo que el pueblo les pidió y les prometieron en campaña electoral. Veo que los cargos, el poder y los salarios son tan importantes en sus vidas que lo entregan todo al diablo sin escrúpulos. Son las formas actuales de rojos, azules y naranjas y aquí nadie siente vergüenza.

Cuando observas como tu ciudad enferma y se deteriora, notas que el mal se hace crónico y no se medica correctamente, no se cuida, no se vigila, no se hace nada por salvarlo, lo más inmediato que todos haríamos sería un cambio de médico y tratamiento para el enfermo. Sé que hay que ser respetuoso y admitir resultados por extraños que nos parezcan, pero cada día me resulta más difícil soportar en abandono y desidias de Badajoz.